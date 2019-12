Bingen am Rhein – LKW-Fahrer im Führerhaus auf dem Parkplatz in der Gustav-Stresemann-Straße elendig verbrannt

Bingen am Rhein – Am 25.12.2019 gegen 09.57 Uhr kam es zu einem Brand in einem Führerhaus einer litauischen Zugmaschine.

Der Sattelzug war in 55411 Bingen am Rhein auf dem Parkplatz in der Gustav-Stresemann-Straße 2 abgestellt. Über Mitarbeiter des nahegelegenen Autohofes wurde die hiesige Polizei über eine starke Rauchentwicklung in Kenntnis gesetzt.

Es konnte festgestellt werden, dass bereits andere LKW-Fahrer bereits die Scheibe des Führerhauses eingeschlagen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein Brand in dem Führerhaus ausgebrochen.

Eine 32-jährige Moldawier,vermutlich der Fahrzeugführer, ist in der Fahrerkabine verstorben. Ermittlungen bzgl. Brand- und Todesursache dauern derzeit noch an.

Polizeiinspektion Bingen