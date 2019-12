Goslar – Endstation Krankenhaus: Schlägerei vor Diskothek in der Marstallstraße

Erstellt in

Goslar (NI) – Am Mittwochmorgen, 25.12., gegen 02:54 Uhr, kam es vor einer Diskothek in der Marstallstraße in Goslar zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlug ein 25-jähriger Mann aus Salzgitter auf einen 26-jährigen Goslarer ein. Dieser versuchte sich zu wehren, woraufhin zwei weitere Personen gemeinsam mit dem Salzgitteraner auf das Opfer einschlugen, so dass das Opfer zu Boden ging, wo auch noch auf das Opfer eingetreten worden ist.

Ein weiterer 26-jähriger Mann aus Goslar wollte schlichtend dazwischen gehen, er erhielt ebenfalls Faustschläge. Das 26-jährige Opfer, auf das eingetreten worden ist, musste zur weiteren medizinischen Behandlung dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden.

Atemalkoholtests wurden durch die Beteiligten abgelehnt. Die zwei weiteren Täter konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

