Bingen am Rhein – Verkehrsunfall in der Gaustraße: Zeugen Gesucht

Bingen am Rhein – Am 25.12.2019 um 02.46 Uhr ereignet sich in 55411 Bingen am Rhein in der Gaustraße.

Vermuteter Unfallhergang: Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr zunächst die Gaustraße in Fahrtrichtung Innenstadt aus Fahrtrichtung Drususbrücke. In Höhe des Fußgängerüberwegs vor der Kreuzung Schloßbergstraße überfährt ON 01 die dortige Mittelinsel und beschädigt sich hierbei das linke Vorderrad und ist nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeugführer kann nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen PKW der Marke VW, Typ Up.

Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall und dem Fahrzeugführer machen?

Polizeiinspektion Bingen