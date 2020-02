Bingen am Rhein – Im Verlauf des Freitag, 28.02.2020, kam es in der Veronastraße in Bingen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei der ein geparkter Audi A 6 Kombi an der hinteren, linken Seitenwand beschädigt wurde.

Offensichtlich stieß ein ein-oder ausparkendes Fahrzeug gegen den abgestellten Audi und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Vorfall an die Polizeiinspektion Bingen.

