Bonnie Tyler ist tot: Die unverwechselbare Stimme einer ganzen Generation verstummt – Die Musikwelt trauert um eine ihrer markantesten Stimmen. Die walisische Sängerin Bonnie Tyler ist am 8. Juli 2026 im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus nahe Faro in Portugal verstorben. Rund zehn Wochen zuvor musste sie nach einem Darmdurchbruch notoperiert werden. Zwischenzeitlich schöpften Familie, Freunde und Millionen Fans weltweit neue Hoffnung: Mitte Juni war die Sängerin nach mehreren Wochen aus dem künstlichen Koma erwacht. Doch trotz aller Bemühungen der Ärzte erholte sie sich nicht mehr von den schweren Folgen der Erkrankung und verstarb schließlich am 8. Juli.
Aus Gaynor Hopkins wurde Bonnie Tyler
Geboren wurde Bonnie Tyler am 8. Juni 1951 als Gaynor Hopkins im walisischen Skewen. Sie wuchs als eines von sechs Kindern in einfachen Verhältnissen auf und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für die Musik.
Der Weg zum internationalen Erfolg war jedoch keineswegs vorgezeichnet. Zunächst arbeitete sie in einem Lebensmittelgeschäft, bevor sie Ende der 1960er Jahre erste Gesangswettbewerbe gewann. Mit ihrem Künstlernamen Bonnie Tyler begann schließlich eine Karriere, die sie zu einer der bekanntesten Sängerinnen der Welt machen sollte.
Eine Stimme, die eigentlich ein Zufall war
Ironischerweise entstand das Markenzeichen Bonnie Tylers durch einen medizinischen Eingriff. Nach einer Operation an den Stimmbändern im Jahr 1977 sollte sie mehrere Wochen schweigen. Als sie sich jedoch nicht daran hielt und ihre Stimme überbeanspruchte, entwickelte sich die unverwechselbar raue, kraftvolle Klangfarbe, die später Millionen Menschen begeistern sollte.
Was zunächst wie ein Rückschlag erschien, machte Bonnie Tyler einzigartig. Ihre raue Stimme wurde zu ihrem größten Wiedererkennungsmerkmal.
Welthits für die Ewigkeit
Bereits Ende der 1970er Jahre feierte Bonnie Tyler große Erfolge mit Liedern wie „Lost in France“ und „It’s a Heartache“.
Den endgültigen Durchbruch schaffte sie jedoch 1983 mit „Total Eclipse of the Heart“. Die von Jim Steinman komponierte Powerballade entwickelte sich zu einem der größten Pop-Hits aller Zeiten, erreichte weltweit Spitzenplätze der Charts und gehört bis heute zu den meistgespielten Songs der Musikgeschichte.
Nur kurze Zeit später folgte mit „Holding Out for a Hero“ der nächste Welthit, der bis heute in Filmen, Serien, Sportveranstaltungen und Werbekampagnen zu hören ist. Songs wie „Faster Than the Speed of Night“, „If You Were a Woman“ oder „Have You Ever Seen the Rain?“ machten sie endgültig zur internationalen Ikone des Pop- und Rockgenres.
Auch nach dem Höhepunkt blieb sie auf der Bühne
Während viele Künstler ihrer Generation sich längst aus dem Musikgeschäft verabschiedeten, blieb Bonnie Tyler ihrer Leidenschaft treu. Besonders in Deutschland und vielen europäischen Ländern war sie weiterhin regelmäßig auf Tournee und veröffentlichte noch bis in die 2020er Jahre neue Musik.
2021 erschien mit „The Best Is Yet to Come“ ihr letztes Studioalbum. Noch im März 2026 stand sie in London auf der Bühne – niemand ahnte damals, dass es ihr letzter Auftritt sein würde.
Eine große Liebe bis zum Schluss
Privat galt Bonnie Tyler als bodenständig. Seit 1973 war sie mit dem Unternehmer Robert Sullivan verheiratet. Die beiden führten über fünf Jahrzehnte eine außergewöhnlich beständige Ehe und lebten unter anderem an der portugiesischen Algarve, wo Bonnie Tyler einen großen Teil ihres Lebens verbrachte.
Millionen Fans nehmen Abschied
Nach Bekanntwerden ihres Todes überschlugen sich weltweit die Reaktionen. Zahlreiche Musiker, Schauspieler und Weggefährten würdigten Bonnie Tyler als außergewöhnliche Künstlerin und warmherzigen Menschen. Unter den Trauernden waren unter anderem Catherine Zeta-Jones, Rod Stewart und Bryan Adams, die ihre einzigartige Stimme und ihre herzliche Art hervorhoben.
Bonnie Tyler ist tot – Eine Stimme, die niemals verstummen wird
Mit Bonnie Tyler verliert die Musikwelt eine Sängerin, deren Stimme Generationen begleitet hat. Ihre Lieder erzählen von Liebe, Hoffnung, Sehnsucht und Stärke – und werden auch künftig Millionen Menschen berühren.
Wenn irgendwo auf der Welt die ersten Klänge von „Total Eclipse of the Heart“ erklingen oder jemand auf den Helden aus „Holding Out for a Hero“ wartet, wird Bonnie Tyler weiterleben.
Nicht nur als Popstar.
Sondern als eine der unverwechselbarsten Stimmen der Musikgeschichte.
Das gesamte Team des Mittelrhein-Tageblatts nimmt Abschied von einer außergewöhnlichen Künstlerin. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihrem Ehemann Robert Sullivan und allen Menschen, die ihr nahestanden. Bonnie Tyler hat mit ihrer Musik Generationen begleitet – ihre unverwechselbare Stimme wird unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden, Bonnie Tyler. 🕊️ (hk)
Quellen: Reuters, Associated Press (AP), Pitchfork, People Magazine, BBC News, The Guardian, Wales Online, Official Bonnie Tyler Website, Billboard, Rolling Stone
Häufig gestellte Fragen
Bonnie Tyler ist am 8. Juli 2026 im Alter von 75 Jahren verstorben.
Ihre raue Stimme entstand nach einer Stimmbandoperation 1977, als sie ihre Stimme trotz Schonung überbeanspruchte.
Zu ihren bekanntesten Liedern gehören „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ und „It's a Heartache“.
Ja, sie veröffentlichte bis in die 2020er Jahre neue Musik und hatte im März 2026 ihren letzten Auftritt in London.
Sie war seit 1973 mit dem Unternehmer Robert Sullivan verheiratet.
Sie lebte unter anderem an der portugiesischen Algarve.