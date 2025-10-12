Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Edward Reekers ist tot – die Stimme hinter „So schmeckt der Sommer" ist am 7. Oktober verstorben

Edward Reekers ist totdie Stimme hinter „So schmeckt der Sommer“ ist am 7. Oktober verstorbenEdward Reekers, niederländischer Sänger, Synchronsprecher und langjähriger Frontmann der Prog-Rock-Band Kayak, ist am 7. Oktober 2025 im Alter von 68 Jahren verstorben.  Sein Tod wurde offiziell bestätigt, und er ereignete sich nach kurzer schwerer Krankheit, inmitten seiner Angehörigen.

Eine Stimme im Sommer und in der Rockszene

Für viele deutsche Hörer bleibt Reekers unvergesslich durch den Werbejingle „So schmeckt der Sommer“, den er 1995 für Langnese sang – ein Ohrwurm, der in der Werbung wie im Radio breite Resonanz fand.  In den Niederlanden und darüber hinaus war Reekers vor allem mit Kayak und als Solokünstler aktiv. Dabei überbrückte er musikalische Genres: von Artrock und Progressive Rock über Balladen bis hin zu anspruchsvolleren Konzeptalben.

Bereits im August 2025 hatte Reekers öffentlich gemacht, dass bei ihm metastasierender Lungenkrebs diagnostiziert worden war und dass eine Heilung nicht mehr möglich sei. In seinem Abschiedstext bedankte er sich bei Fans, Freunden und Mitstreitern für die gemeinsamen Jahre.

Stationen eines bewegten Lebens

Edward Reekers wurde am 24. Mai 1957 in Hengelo (Niederlande) geboren. 1978 stieß er zu Kayak – zu einer Zeit, als Max Werner von der Rolle des Sängers ans Schlagzeug wechselte – und übernahm das Mikrofon. Unter seiner Stimme erlebte Kayak Erfolge wie mit der Single „Ruthless Queen“. Nach seinem Abschied von der Band im Jahr 1982 widmete er sich Soloarbeiten, Session- und Studioeinsätzen sowie seiner Tätigkeit als Synchronsprecher und Regisseur im Bereich Filmsynchronisation und Werbung.

In späteren Jahren kehrte Reekers mehrfach zu Kayak zurück und beteiligte sich auch intensiv an Projekten wie Ayreon (Arjen Lucassen), wo seine Stimme in Konzeptalben fest verankert ist. 2023 veröffentlichte er noch sein ambitioniertes Doppelalbum The Liberty Project, mit Beiträgen von Steve Hackett, Arjen Lucassen, Damian Wilson und weiteren renommierten Musiker*innen.

Nachdenken und Vermächtnis

Sein Abschied kommt in einer Zeit, in der Kayak und die Symphonic/Progressive-Rock-Szene bereits Verluste hinnehmen musste: unter anderem sind Musiker wie Max Werner und andere Weggefährten in den letzten Jahren ebenfalls verstorben.

Doch Edward Reekers hinterlässt ein musikalisches Erbe, das sich nicht allein aus seiner Popularität im Werbejingle erschöpft. Die Vielschichtigkeit seiner Arbeit – als Sänger, Erzähler, Stimme in Filmen und Werbung – wird in vielen Herzen weiterklingen. Und so wird sein Name weiterleben, wenn an heißen Sommertagen Erinnerungen an „So schmeckt der Sommer“ erklingen – eine Melodie, die er mit seiner Stimme unsterblich gemacht hat.

In stillem Gedenken:
Edward Reekers (24. Mai 1957 – 7. Oktober 2025)
Möge seine Stimme weitertragen, wo Worte fehlen.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn geliebt und geschätzt haben. (hk)

***
Quellen: Bestätigung der Familie via ANP (AD.nl), Nachrufe/Branchenberichte (Louder/Prog), Berichterstattung zur Krankheitsbekanntgabe (AD.nl), deutsche Berichte zur Langnese-Hymne und Veröffentlichungen.

