Boppard am Rhein – EILMELDUNG: Amok-Alarmauslösung an der Fritz-Straßmann-Schule

Boppard am Rhein – EILMELDUNG: Heute wurde gegen 10:30 Uhr wurde an der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard ein Amok-Alarm ausgelöst.

Obwohl derzeit alles für einen Fehlalarm spricht ist die Polizei derzeit mit starken Kräften dabei, die Räumlichkeiten der Schule zu durchsuchen.

Polizeipräsidium Koblenz