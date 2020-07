Boppard am Rhein – Verkehr: Vollsperrung der Straßen Rheinblick / Leonorenstraße im Ortsbezirk Bad Salzig

Boppard am Rhein – Verkehr: Die Firma Eurovia Teerbau GmbH beginnt in der 32. Kalenderwoche 2020 mit der Erneuerung der Wasserleitung in der Leonorenstraße / Rheinblick im Auftrag für die Rhein-Hunsrück-Wasser.

Die Bauarbeiten finden in Form einer Wanderbaustelle mit Vollsperrung statt, beginnen am Mittwoch, 05. August 2020 und werden voraussichtlich bis Mitte Oktober 2020 abgeschlossen sein.

Alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner, die von der Vollsperrung betroffen sind, werden um Verständnis gebeten.

Auskünfte erteilt die Stadtverwaltung Boppard, Ordnungsamt, Telefon: 06742 / 103-34.

