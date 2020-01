Boppard am Rhein – Baudobrigas närrischer Abendumzug in Boppard: Leuchtender Abendumzug nach Einbruch der Dunkelheit am 23. Februar

Boppard am Rhein – Am 23. Februar 2020, dem Sonntag vor Rosenmontag, findet erneut der legendäre und im „Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal“ beliebte, närrische Abendumzug statt. Veranstalter ist die Karnevalsgesellschaft Schwarz – Gold Baudobriga 1955 e.V. mit dem verantwortlichen Zugleiter Sascha Hess.

Die Idee, den Karnevalsumzug nicht tagsüber, sondern in den Abendstunden abzuhalten, kam den Bopparder Narren 1995 und auch beim nunmehr 26. Abendumzug stellt Boppard wieder einiges auf die Beine. Über 1000 Mitwirkende organisieren sich in dutzenden von Gruppen und lassen circa 20 Motivwagen an der jubelnden Menge vorbeiziehen. Die Motivwagen werden intensiv mit Licht- und Leuchteffekten ausgestattet, so dass der Zug gerade in der Dunkelheit der Abendstunden ein besonderes Erlebnis ist.

Für karnevalistisch-musikalische Klänge sorgen überwiegend einheimische Kapellen und Musikvereine, aber auch Musikgruppen von außerhalb. Finanziell und materiell unterstützt wird der Abendumzug von ortsansässigen Firmen.

Der Abendumzug startet um 18.11 Uhr in Boppard in der Mainzer Strasse und wird für 2 Stunden das Bopparder Zentrum zum wackeln bringen. Ziel ist um 20.11 Uhr die Rheinallee, wo sich der Zug auflöst. Alle Mitwirkenden und Zuschauer haben dann die Möglichkeit in der Stadthalle am Marktplatz nahtlos in die große „After-Zug-Party“ überzugehen!

Bei Super-Musik und Unterhaltung ist für jeden etwas dabei und die Narren werden bis in die frühen Morgenstunden feiern!

Narrenfahrplan:

Sa. 25.01.2020 19.30 Uhr

1. Kostümsitzung der KG Bälzer Knorrköpp

Ort: Boppard, Stadthalle

Fr. 31.01.2020 19.33 Uhr

1. Große BCV Stampespänz Karnevalssitzung

Ort: Boppard-Buchholz, Schulturnhalle

Sa. 01.02.2020 15.11 Uhr

BCV Stampespänz Kinder-Karnevalssitzung

Ort: Boppard-Buchholz, Schulturnhalle

Sa. 01.02.2020 19.30 Uhr

2. Kostümsitzung der KG Bälzer Knorrköpp

Ort: Boppard, Stadthalle

Sa. 01.02.2020 19.33 Uhr

1. Kostümsitzung des CV Grün-Weiß Bad Salzig

Ort: Boppard-Bad Salzig, Ägidiusheim

So. 02.02.2020 14.11Uhr

Kinder- & Jugendsitzung

Gemeinschaftliche Kinder- und Jugendsitzung der KG Bälzer Knorrköpp e.V. und der KG Baudobriga 1955 e.V.

Ort: Boppard, Stadthalle

Fr. 07.02.2020 19.33 Uhr

2. Kostümsitzung des CV Grün-Weiß Bad Salzig

Ort: Boppard-Bad Salzig, Ägidiusheim

Sa. 08.02.2020 19.33 Uhr

1. Kostümsitzung KG Schwarz-Gold Baudobriga 1955 e. V.

Ort: Boppard, Stadthalle

Sa. 08.02.2020 19.33 Uhr

3. Kostümsitzung des CV Grün-Weiß Bad Salzig

Ort: Boppard-Bad Salzig, Ägidiusheim

Sa. 08.02.2020 19.33 Uhr

2. Große BCV Stampespänz Karnevalssitzung

Karnevalssitzung des BCV mit vielen Programmpunkten

Ort: Boppard-Buchholz, Schulturnhalle

Sa. 15.02.2020 14.11 Uhr

Jugendsitzung des CV Grün-Weiß Bad Salzig

Boppard-Bad Salzig, Ägidiusheim

Sa. 15.02.2020 19.33 Uhr

2. Kostümsitzung KG Schwarz-Gold Baudobriga 1955 e. V.

Ort: Boppard, Stadthalle

Sa. 15.02.2020 19:33 Uhr

KGN Kappensitzung

Ort: Boppard-Oppenhausen, Niederkirchspielhalle

Do. 20.02.2020 18.33 Uhr

BCV Karnevalsparty “Buchholz rockt!” mit der Band “Partyräuber!”

Ort: Boppard-Buchholz, Schulturnhalle

Sa. 22.02.2020 13.11 Uhr

KGN Kinder- und Jugendsitzung

Ort: Boppard-Oppenhausen, Niederkirchspielhalle

Sa. 22.02.2020 14.11 Uhr

Karnevalsumzug Bad Salzig

Boppard-Bad Salzig

Sa. 22.02.2020 20.11 Uhr

KGN K(ostüm)ölsch-Party mit Tanz und Stimmungsmusik.

Ort: Boppard-Oppenhausen, Niederkirchspielhalle

So. 23.02.2020 18.11 Uhr

Bopparder Abendumzug & After Zug Party

Mit Vorprogramm auf dem Marktplatz. Bei Einbruch der Dunkelheit nimmt der farbenfrohe Umzug seinen Weg durch Boppards Straßen und alle Gruppen/Wagen verstehen es, sich gut beleuchtet in Szene zu setzen. Nach dem Straßenumzug: After Zug Party in der Stadthalle. Die Stadthalle Boppard verwandelt sich in die größte Karnevalsparty der Region. Auf 2 Dancefloors wird ausgiebig gefeiert und getanzt. Boppard, Innenstadt

Mo. 24.02.2020 14.11 Uhr

KGN Rosenmontagsumzug Boppard Oppenhausen

Karnevalsumzug durch die Straßen von Oppenhausen mit anschließendem Rosenmontagsball in der Niederkirchspielhalle

Boppard-Oppenhausen, Niederkirchspielhalle

***

Stadt Boppard