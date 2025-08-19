Brand Sophienstraße Jakobsplan Eisenach – Billard- und Dart-Bar „Black Pool“ im Goetheviertel in Flammen – Mehrere Menschen evakuiert

Brand Sophienstraße / Jakobsplan Eisenach – Billard- und Dart-Bar „Black Pool“ im Goetheviertel in Flammen – Mehrere Menschen wurden evakuiert – Sophienstraße, Eisenach – In der vergangenen Nacht brannte die Billard- und Dart-Bar „Black Pool“ im Goetheviertel. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte um 3.41 Uhr in den frühen Morgenstunden des heutigen 19. August 2025. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude, das an der Sophienstraße im Bereich Jakobsplan zu finden ist, bereits in Vollbrand. Die angrenzenden Wohnblocks waren jeweils über die Seiteneingänge betroffen. Da durch gekippte Fenster Rauch in die Wohnungen zog, wurden mehrere Personen – laut Polizeiinspektion Gotha insgesamt 18 Menschen – vorsorglich evakuiert.
Um 5.41 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Nachlöscharbeiten dauerten bis 7.24 Uhr. Zwei Personen, darunter ein Polizist, hatten Rauch eingeatmet und wurden im Krankenhaus behandelt. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Straße wurde bis zum Morgen voll gesperrt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war vor Ort. Die evakuierten Menschen wurden in der DRK-Geschäftsstelle im nahe gelegenen Rot-Kreuz-Weg untergebracht. „Ich danke allen Einsatzkräften, die mit hoher Leistungsbereitschaft alles dafür getan haben, den Brand schnell zu löschen und Schlimmeres zu verhindern“, sagt Oberbürgermeister Christoph Ihling.
Bis auf die Freiwillige Feuerwehr Neuenhof waren alle Feuerwehren der Stadt Eisenach im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Stedtfeld sicherte im Hintergrund den Grundschutz ab, während alle anderen am Brandort gebraucht wurden. Die Stedtfelder leisteten während des laufenden Einsatzgeschehens Unterstützung bei einem Notfall-Einsatz des Rettungsdienstes im Stadtgebiet. Inzwischen wurde der Bereich vom Bauhof der Stadt Eisenach abgesperrt. Die Bauaufsicht war zur Beurteilung vor Ort.
***
Bild und Text: Stadt Eisenach