FW-F: Brand Lagerhalle Ferdinand-Porsche-Straße Fechenheim – Großeinsatz der Feuerwehr Frankfurt am Main

Brand Lagerhalle Ferdinand-Porsche-Straße Fechenheim, Frankfurt am Main (ots) – Am Dienstagabend (15.10.2024) gegen 21:00 Uhr gingen eine Vielzahl von Notrufen in der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main ein. Es wurden Rauch und Flammen gemeldet, die aus einer Lagerhalle im Stadtteil Fechenheim schlagen sollten.

Als die ersten Einheiten in der Ferdinand-Porsche-Straße eintrafen, bestätigte sich das bereits über den Notruf geschilderte Geschehen. Aus dem Dach der Lagerhalle schlugen bereits meterhohe Flammen. Eine schwarze Rauchsäule war trotz der nächtlichen Dunkelheit weithin sichtbar.

Umgehend wurde mit den Löschmaßnahmen begonnen und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Der Brand breitete sich schnell aus und kurz nach Beginn der Löschmaßnahmen stürzten Teile der Halle ein. Der Schwerpunkt verlagerte sich dann darauf den nicht betroffenen Teil der insgesamt ca. 6400 qm großen Halle vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Dafür wurden große Mengen Löschwasser u.a. aus dem Main gefördert und über mehrere Wasserwerfer auf den brennenden Hallenteil (ca. 2300qm) abgegeben. Um die Flammen endgültig ersticken zu können wird momentan von außen Löschschaum eingesetzt. Das Betreten des betroffenen Hallenteils ist nicht möglich, da weiterhin akute Einsturzgefahr herrscht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung im gesamten Stadtgebiet erfolgte die Warnung der Bevölkerung über die WarnApps, welche im weiteren Verlauf immer wieder angepasst und erweitert werden musste. Zum Berichtszeitpunkt führen Messfahrzeuge der Feuerwehr verschiedene Schadstoffmessungen in der Stadt durch. Es besteht und bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Das Feuer ist unter Kontrolle. Die gemeinsame Einsatz der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus den verschiedenen Stadtteilen wird noch die gesamte Nacht bis in den Mittwoch andauern. Zum Lagergut können keine Aussagen getroffen, da ein Betreten der Lagerhalle wie bereits beschrieben nicht möglich ist.

Es wird nachberichtet.