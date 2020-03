Bremerhaven – Dummdödel hatte eine total schlechte Idee: Aufruf zur Party

Bremerhaven – Als schlechte Idee eines 21 Jahre alten Mannes aus Geestemünde erwies sich ein Aufruf zu einer Party am Dienstagabend in den Sozialen Medien.

Nachdem Zeugen die Polizei informierten, statteten die Polizeibeamten dem jungen Mann einen Besuch ab. Der 21-Jährige hatte am Dienstagabend auf Instagram in einer Gruppe den Aufruf gepostet: „Heute Party in Bhv. Wer Lust hat, kommt vorbei.“

Angesichts der strengen Regelungen, die wegen der Corona-Epidemie bestehen, stieß diese Aufforderung bei den Lesern der Nachricht auf gar kein Verständnis. Ausnahmslos wurde diese Aufforderung ablehnend kommentiert und der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den 21-jährigen Verfasser der Nachricht identifizieren und zu Haue aufsuchen.

Als ihm die Sachlage erklärt wurde, zeigte er sich völlig uneinsichtig. Auch am Dienstag nahm die Polizei wieder zahlreiche Kontrollen vor, um die Einhaltung der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu überprüfen. Dabei kommen viele Hinweise aus der Bevölkerung, denen die Polizei nachgeht.

Diese Hinweise sollten aber nicht im Internet, sondern telefonisch erfolgen. Mitteilungen, die keine Notrufe sind, nehmen die Polizeireviere Lehe (Telefon 953 3221) und Geestemünde (Telefon 953 3321) rund um die Uhr entgegen. Vereinzelt werden immer noch gesperrte Spiel- und Sportplätze aufgesucht. Dort, wo Menschen zu dicht zusammenstehen, weisen die Beamten auf die Abstandsregelungen hin, die auch verständnisvoll beachtet werden.

Am Mittwochmorgen überprüfte die Polizei den Wochenmarkt in Geestemünde, um darauf hinzuweisen, dass die Besucher immer den nötigen Abstand zu ihren „Nachbarn“ einhalten. Sowohl die Standbetreiber, als auch die Kunden zeigten dafür Verständnis. Fünf Männer zeigten sich am Dienstagabend auf dem Willy-Brandt-Platz überrascht, als sie von der Polizei überprüft wurden. Sie sollten auf die Abstandsregelungen hingewiesen werden und gaben dazu an, bislang noch nichts von einer solchen Regelung gehört zu haben.

Das gaben auch vier Personen an, die bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Kreuzackerstraße in einem Auto angetroffen wurden. Sie mussten sich trennen. Die Polizei hat bislang festgestellt, dass sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die Regelungen hält und Verständnis für die Kontrollen zeigt. Auch in der nächsten Zeit werden weitere Überprüfungen der Polizei in der Öffentlichkeit, im Einzelhandel, Imbissgeschäften und weiteren Einrichtungen erfolgen.

Polizei Bremerhaven