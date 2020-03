Stadt Osnabrück – Das jetzt auch noch: Keine Osterfeuer in diesem Jahr wegen Coronavirus

Erstellt in

Stadt Osnabrück (NI) – Es wäre so schön gewesen: Zum Ausklang des Ostertages am Feuer stehen und in die Flammen blicken.

Doch wie so vieles andere müssen auch die Osterfeuer in diesem Jahr ausfallen, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Bei der Stadt Osnabrück gehen zurzeit Anfragen ein, ob die Osterfeuer stattfinden können. Doch das geht nicht: Versammlungen im Freien – nichts anderes ist ein Osterfeuer ja – sind verboten.

So sieht es die aktuelle infektionschutzrechtliche Allgemeinverfügung vor.

Stadt Osnabrück

Referat Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Referatsleiter: Dr. Sven Jürgensen

Rathaus | Obergeschoss

Bierstr. 28 | 49074 Osnabrück

Postfach 44 60 | 49034 Osnabrück