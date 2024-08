Brutaler Mord am Frankfurter Hauptbahnhof auf Gleis 9: 27-Jähriger durch Kopfschüsse getötet

Brutaler Mord am Frankfurter Hauptbahnhof auf Gleis 9 – (Update 27.08.2024) Am Dienstagabend, den 20. August 2024, erschütterte ein gezielter Mord am Frankfurter Hauptbahnhof die Öffentlichkeit. Ein 54-jähriger Mann aus Baden-Württemberg erschoss am Gleis 9 des Bahnhofs einen 27-jährigen Mann mit mehreren Kopfschüssen. Beide Männer stammen aus kurdischen Familien und sind türkische Staatsangehörige, deren Heimatregion nahe der syrischen Grenze liegt.

Der Mord könnte das tragische Ende einer lange andauernden Fehde sein, die in der Türkei ihren Ursprung hat. Laut Angaben aus Kreisen der kurdischen Gemeinde war das Opfer, der 27-jährige Mann, selbst früher zum Täter geworden. Im Jahr 2016 soll er in der türkischen Millionenstadt Antalya einen jungen Mann auf einer Erdbeerplantage erschossen haben. Nach dieser Tat floh er nach Deutschland, offenbar aus Angst, selbst getötet zu werden. Diese Informationen legen nahe, dass der tödliche Angriff am Frankfurter Hauptbahnhof Teil einer blutigen Racheaktion gewesen sein könnte.

Der Täter näherte sich seinem Opfer von hinten und feuerte gezielt mehrere Schüsse ab, die den 27-Jährigen sofort töteten. Die Bundespolizei konnte den 54-jährigen Verdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festnehmen und verhinderte seine Flucht mit einem Zug. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, wurde am Tatort sichergestellt.

Neue Erkenntnisse ergaben sich aus Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Tat festhielten. Die Videobilder, die nach dem Vorfall im Internet kursierten, zeigen die gezielten Schüsse und bestätigen das Vorgehen des Täters. Zunächst wollten sich die Ermittler nicht zur Echtheit des Videos äußern, doch mittlerweile bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass die Aufnahmen mit den ihnen vorliegenden Beweisen übereinstimmen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genauen Hintergründe und Motive der Tat zu klären. Obwohl türkische Medien von einer möglichen Familienfehde berichten, prüfen die deutschen Behörden weiterhin alle Spuren und befragen Zeugen, um ein vollständiges Bild der Ereignisse zu gewinnen.

Der Mord löste eine kurzzeitige Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs aus, was den Bahnverkehr erheblich beeinträchtigte. Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt, und es wurde Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts erlassen. Die Ermittlungen dauern an. (hk)

Redaktion Mittelrhein Tageblatt