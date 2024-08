Historische Ereignisse am 28. August

Am heutigen 28. August werfen wir einen Blick zurück auf einige bedeutende Ereignisse, die an diesem Tag in der Geschichte stattfanden. Von wegweisenden sozialen Reformen über wissenschaftliche Durchbrüche bis hin zu kulturellen Meilensteinen – diese Ereignisse haben die Welt, wie wir sie heute kennen, nachhaltig geprägt. Im Folgenden stellen wir Ihnen ausgewählte historische Begebenheiten vor, die sich am 28. August in verschiedenen Jahren zugetragen haben.

1833: Abschaffung der Sklaverei im britischen Empire

Am 28. August 1833 verabschiedete das britische Parlament das „Slavery Abolition Act“, welches die Sklaverei im gesamten britischen Empire abschaffte. Dieses Gesetz markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Empire und ebnete den Weg für die Freiheit von über 800.000 versklavten Menschen, hauptsächlich in der Karibik, Südafrika und Kanada. Die Abschaffung der Sklaverei war das Ergebnis jahrzehntelanger Kampagnen von Abolitionisten, die unermüdlich für die Rechte der Versklavten gekämpft hatten.

1845: Erste Ausgabe von Scientific American

Am 28. August 1845 erschien in den USA die erste Ausgabe der Zeitschrift „Scientific American“. Diese populärwissenschaftliche Publikation, die bis heute fortbesteht, spielte eine bedeutende Rolle in der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Innovationen an ein breites Publikum. Die Zeitschrift entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Plattform für Diskussionen über Wissenschaft, Technik und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.

1850: Uraufführung von Richard Wagners „Lohengrin“

Am 28. August 1850 wurde Richard Wagners Oper „Lohengrin“ im Großherzoglichen Hoftheater von Weimar uraufgeführt. Unter der Leitung von Franz Liszt erlangte das Werk schnell große Bekanntheit und gilt bis heute als ein Meisterwerk der romantischen Oper. Die Oper, die auf mittelalterlichen Sagen beruht, beeinflusste die Musikgeschichte nachhaltig und ist bis heute ein fester Bestandteil des Repertoires internationaler Opernhäuser.

1898: Umbenennung von Brad’s Drink in Pepsi-Cola

Am 28. August 1898 benannte der Apotheker Caleb Bradham sein beliebtes Erfrischungsgetränk „Brad’s Drink“ in „Pepsi-Cola“ um. Diese Entscheidung war der Grundstein für die Entstehung eines der weltweit bekanntesten Getränkemarken. Pepsi-Cola entwickelte sich rasch zu einem Konkurrenten von Coca-Cola und ist heute ein Symbol der globalen Konsumkultur.

1907: Gründung der American Messenger Company (heute UPS)

Am 28. August 1907 gründeten James Casey und Claude Ryan in Seattle die „American Messenger Company“, die sich auf den Transport von Nachrichten und Paketen spezialisierte. Aus dieser kleinen Firma entwickelte sich später das globale Logistikunternehmen UPS (United Parcel Service), das heute eine der größten Kurier- und Logistikfirmen der Welt ist.

1914: Seegefecht bei Helgoland im Ersten Weltkrieg

Am 28. August 1914 fand das Seegefecht bei Helgoland statt, das erste größere Gefecht zwischen der britischen und deutschen Marine im Ersten Weltkrieg. Die Briten versenkten dabei drei deutsche Kleine Kreuzer und ein Torpedoboot, ohne eigene Verluste zu erleiden. Dieses Gefecht markierte einen frühen Erfolg der britischen Marine und verdeutlichte die Bedeutung der Seemacht in diesem globalen Konflikt.

1916: Deutsche Kriegserklärung an Rumänien und italienische Kriegserklärung an Deutschland

Am 28. August 1916 erklärte das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg Rumänien den Krieg, nachdem dieses sich auf die Seite der Entente gestellt hatte. Am selben Tag erklärte Italien, das zuvor neutral war, dem Deutschen Reich den Krieg. Diese Ereignisse erweiterten den bereits globalen Konflikt und führten zu weiteren Verschärfungen auf den Schlachtfeldern Europas.

1927: Erste Verleihung des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt am Main

Am 28. August 1927 wurde in Frankfurt am Main erstmals der Goethe-Preis verliehen, eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Verdienste um die deutsche Literatur und Kultur. Der Preis, der zu Ehren des deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe vergeben wird, würdigt herausragende Persönlichkeiten, die das kulturelle Leben nachhaltig geprägt haben.

1939: Einführung von Lebensmittelmarken und Benzinrationierung in Deutschland

Am 28. August 1939, nur vier Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, führte die deutsche Regierung Lebensmittelmarken und Fahrbenzin-Bezugsscheine ein. Diese Maßnahmen sollten die Versorgung der Bevölkerung und die Kriegswirtschaft sichern und deuteten bereits auf die bevorstehenden Entbehrungen des Krieges hin.

1963: Der Marsch auf Washington und die „I Have a Dream“-Rede

Am 28. August 1963 versammelten sich über 200.000 Menschen in Washington, D.C., zum Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit. Bei dieser historischen Demonstration hielt Dr. Martin Luther King Jr. seine berühmte „I Have a Dream“-Rede, die zu einem zentralen Moment der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wurde. Diese Rede und der Marsch trugen entscheidend zur Stärkung der Bewegung bei und führten später zur Verabschiedung wichtiger Bürgerrechtsgesetze.

1963: Vorstellung der Kompaktkassette durch Philips

Am 28. August 1963 stellte der niederländische Konzern Philips auf der Großen Deutschen Funk-Ausstellung in Berlin die erste Kompaktkassette sowie den dazugehörigen Kassettenrekorder Philips EL 3300 vor. Diese Innovation revolutionierte die Musikwelt und ermöglichte erstmals die einfache und portable Aufzeichnung und Wiedergabe von Musik. Die Kompaktkassette wurde in den folgenden Jahrzehnten zum dominierenden Medium für Musikaufnahmen und -wiedergaben.

1967: Einführung der Fünf-Tage-Woche in der DDR

Am 28. August 1967 wurde in der DDR der Samstag als freier Tag eingeführt, wodurch die Fünf-Tage-Woche bei einer Arbeitszeit von 43,75 Stunden etabliert wurde. Gleichzeitig wurden fünf gesetzliche Feiertage gestrichen. Diese Maßnahme war Teil einer Arbeitsmarktreform, die das Leben der Bürger in der DDR nachhaltig veränderte und eine Reaktion auf internationale Entwicklungen in der Arbeitswelt darstellte.

1972: Einrichtung des Nationalparks Taï in der Elfenbeinküste

Am 28. August 1972 wurde in der Elfenbeinküste der Nationalpark Taï eingerichtet, um eines der letzten verbliebenen Regenwaldgebiete Westafrikas zu schützen. Dieser Park ist heute ein UNESCO-Weltnaturerbe und ein bedeutendes Schutzgebiet für die artenreiche Flora und Fauna der Region. Die Einrichtung des Parks war ein wichtiger Schritt im globalen Naturschutz und im Kampf gegen die Abholzung der Regenwälder.

1981: Wiedereröffnung der Alten Oper in Frankfurt am Main

Am 28. August 1981 wurde die Alte Oper in Frankfurt am Main, die im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden war, feierlich wiedereröffnet. Mit einer Aufführung von Gustav Mahlers 8. Sinfonie kehrte das historische Gebäude, das zu den wichtigsten Kulturstätten Deutschlands gehört, wieder ins kulturelle Leben der Stadt zurück. Die Wiedereröffnung wurde zu einem Symbol des Wiederaufbaus und der kulturellen Erneuerung nach dem Krieg.

1988: Flugtagunglück von Ramstein

Am 28. August 1988 ereignete sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland eine der schwersten Katastrophen bei einer Flugshow. Drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori kollidierten in der Luft, wobei eines der Flugzeuge in die Zuschauermenge stürzte. 31 Menschen starben sofort, weitere 39 in den Tagen danach, und über 500 wurden verletzt. Das Unglück führte zu einer grundlegenden Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen bei Flugshows weltweit.

1993: Galileo entdeckt den Asteroidenmond Dactyl

Am 28. August 1993 passierte die Raumsonde Galileo den Asteroiden Ida und machte dabei eine bahnbrechende Entdeckung: Sie entdeckte einen kleinen Mond, der Ida umkreist, und nannte ihn Dactyl. Dies war das erste Mal, dass ein Mond eines Asteroiden entdeckt wurde, und die Aufnahmen lieferten wertvolle Erkenntnisse über die Natur und Entstehung von Asteroiden und ihren Monden.

1996: Scheidung von Charles und Diana

Am 28. August 1996 wurde die Ehe von Charles, Prince of Wales, und Diana, Princess of Wales, offiziell geschieden. Diese Scheidung beendete eine der meistbeachteten und kontroversesten Ehen der britischen Königsfamilie. Die Trennung markierte das Ende einer Ära und hatte weitreichende Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung der britischen Monarchie.

2001: Sony und Ericsson gründen Joint-Venture Sony Ericsson

Am 28. August 2001 gaben Sony und Ericsson die Gründung eines Joint-Ventures bekannt, um ihre Mobiltelefon-Sparten zu einem gemeinsamen Unternehmen zu bündeln: Sony Ericsson. Diese Zusammenarbeit führte zu innovativen Entwicklungen im Mobilfunksektor und ermöglichte den beiden Unternehmen, ihre Stärken zu kombinieren, um auf dem hart umkämpften Markt für Mobiltelefone erfolgreich zu sein.

2005: Neuer Bluttest zur Diagnose von BSE und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit entwickelt

Am 28. August 2005 gaben Forscher der University of Texas bekannt, dass sie einen neuen Bluttest entwickelt haben, mit dem die Tierseuche BSE sowie eine Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen sicher diagnostiziert werden können. Diese Entwicklung war ein bedeutender Durchbruch in der medizinischen Diagnostik und trug zur besseren Kontrolle und Behandlung dieser gefährlichen Krankheiten bei.

Mit diesen historischen Rückblicken möchten wir Ihnen einen Einblick in bedeutende Ereignisse aus der Vergangenheit bieten, die bis heute ihre Spuren hinterlassen haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt