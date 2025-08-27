Bürgermail-Angebot in Bremerhaven wird zum 31. August 2025 eingestellt – Wie angekündigt, wird das Bürgermail-Angebot der Stadt Bremerhaven zum Sonntag, dem 31. August 2025 eingestellt.
Grund dafür sind die allgemeinen Sparvorgaben. Insbesondere in der technischen Betreuung verursachte die Bürgermail in der Vergangenheit Kosten, die in keinem Verhältnis zu den sinkenden Nutzerzahlen mehr standen.
Nutzerinnen und Nutzer der E-Mail-Adressen wie Ma************@*********en.de, die sich noch keine neuen E-Mailadressen zugelegt haben, werden gebeten, sich rechtzeitig um Alternativen zu kümmern und ihre Daten zu sichern.
Mit Abschalten der Bürgermail am 31. August 2025 ist kein Zugriff auf die Daten mehr möglich.
Text: Pressestelle Magistrat der Stadt Bremerhaven