Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Moonwalk reloaded – „Michael Jackson Tribute Live Experience“ jetzt auf Tour!

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Freizeit und Hobby, Gesellschaft, Hessen, Kunst und Kultur, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Veranstaltungen-Musicals-Musik-Tanz-Party-Veranstaltungstipps

Moonwalk reloaded„Michael Jackson Tribute Live Experience“ jetzt auf Tour! – Die Einzigartigkeit des „King of Pop“ kehrt zurück:

Es sind nur wenige Künstler, deren Musik unsterblich ist, die auch Generationen danach noch kennen und hören. Michael Jackson ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Musik, Gesang, Botschaften und tiefen Gefühlen. Das  bleibt für Generationen … Seine Hits sind in der ganzen Welt inzwischen Kult-Songs und werden heute noch in allen Diskotheken dieser Welt gespielt. Aber auch Live-Shows sollen die Musik des King of Pop weiterhin leben lassen.
So auch die 2-stündige Show mit großer Band , Tänzerinnen und einen überragenden Solisten: Sascha Pazdera.

Es geht nie darum, die beste Kopie eines unkopierbaren Künstlers zu sein, es geht darum, diese Einzigartigkeit eines Künstlers, die großartige Musik im Zusammenspiel mit den Emotionen weiterzutragen und das genauso, wie es  Michael Jackson gemeint hat.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Im Programm sind Titel wie Beat It, Bad, Heal the World, Thriller, Black or White oder Billie Jean. Ein besonderes Highlight der Show ist Michaels 14 Kilo schwerer Aluminium-Panzer aus der History-Tour 1997 zum Titel „They Don’t Care About Us„. Dieser wurde speziell für Sascha in Brasilien handgefertigt.

Persönliche Zusammenarbeit mit Jackson und La Velle Smith jr.

Sascha Pazdera, der Star und Choreograf der Show, muss es wissen, denn er hat selbst in Europa für den King of Pop gearbeitet, von ihm persönlich Tipps für den Moonwalk erhalten und das Vertrauen des Jackson-Freundes, Bühnenpartners und Choreografen la velle Smith jr. gewonnen. Sascha Pazdera und seine „Michael Jackson Tribute live Experience“ sind das einzige Ensemble in Europa, mit offizieller Erlaubnis von la velle Smith, Original-Choreografien zu verwenden und die Einzigen, die von ihm selbst trainiert und choreografiert werden.

Mehrfache Auszeichnung für authentische Live-Performance

Seit 35 Jahren ist Sascha Pazdera als Tribute Artist auf Europas Bühnen unterwegs und wurde dafür zahlreich ausgezeichnet: Mehrfach als „tribute artist“ und als „Künstler des Jahres“ 2007/2009/20012/2017: „Die größte Ehre für mich ist der Diamant des Jahres 1998 für die beste Michael Jackson live Performance“.

Die Liveshows sind Entertainment pur. Sascha Pazdera geht in der Rolle auf. Er singt tatsächlich wie Michael Jackson, bewegt sich wie der King of Pop und wird dabei keine einzige Sekunde zu einer Kopie. Die Strahlkraft und die Authentizität überzeugen jedes Publikum in Windeseile. Selbst die Skeptischsten unter den  Zuschauern spüren: So wäre Michael Jackson vielleicht jetzt auf der Bühne zu erleben.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Aktuelle Botschaften und unvergessliche Emotionen

Die Chance dazu hatten auch zu Lebzeiten nicht viele. Die Michael Jackson Tribute live Experience macht diese Erfahrung möglich mit einer fantastischen  Liveband, professionellen Tänzerinnen und beeindruckenden Background Sängerinnen, die auch jedes Solo beherrschen. Die Bühnenshow ist eine Symbiose aus Musik, Tanz, Worten und Ausdruck unverfälschter Emotionen. Ein Erlebnis, das so schnell nicht in Vergessenheit gerät. Wie auch die Musik des  Ausnahmekünstlers immer bleiben wird. Und tatsächlich zählen noch immer seine Botschaften. Lieder wie der „Earth Song“ sind aktueller denn je!

Die Fans dürfen sich auf die Hits des „King of Pop“ mit viel Tanz, Emotionen und einer spielstarken Band freuen.

Karten für Michael Jackson Tribute Live Experience

Die Tickets gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.genius-concerts.de.

***
Text: Genius Concerts GmbH

Das könnte Sie auch interessieren ...

Neues Zentrum für Obdachlose: Bau des „Mecki 2.0“ und einer Notschlafstelle in Hannover hat begonnen

Christopher-Street-Day in Rotenburg: Verkehrsbehinderungen möglich

Lesung mit Bestseller-Autor Arno Strobel am 10. September im Medienzentrum Ratingen

Ganoven Fest Unplugged in der Manege Lintorf

Marktführer im Online-Apotheken-Sektor: Wer dominiert?

Leitartikel: Merz & Co. in der Realitätsblase - Wie lange noch ignorieren CDU und SPD den Zorn der Bürger?

Tasso: Giftköder - Gefahren vorbeugen, im Ernstfall richtig reagieren

Filmabend im Hospiz Am Wasserturm in Rodgau am 3. September: „Der geilste Tag“ mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Gespräche am Ende des Weges - Worte, die bleiben

Schwere Beine: 15 Minuten Bewegung am Tag helfen

Karaoke-Party Bremerhaven am 5. September 2025 in der Stadtbibliothek im Hanse Carré

Trauer-Café im Mehrgenerationenhaus Eltville

Landeshauptstadt Saarbrücken und ADFC laden zu Entdeckungstour per Rad durch den Bezirk West ein

Sonntagsfrage vom 24. August 2025: AfD im RND-Durchschnitt vor der Union - INSA zeigt Patt - klare Gewinne in NRW

Amsterdam investiert 100.000 € in Mini-Treppen an den berühmten Grachten - Katzen und Wildtiere sollen nicht mehr ertrinken

Spendenlauf der Lebenshilfe machte Station in Ratingen

Schlagworte: #27.08.2025 #Aktuell #Bad #Beat It #Billie Jean #Black or White #Congress Park Hanau #Genius Concerts GmbH #Heal the World #King of Pop #La Velle Smith jr. #Michael Jackson #Michael Jackson Tribute #Michael Jackson Tribute Live Experience #Moonwalk #Moonwalk reloaded #Nachrichten #News #Sascha Pazdera #They Don’t Care About Us #Thriller #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com