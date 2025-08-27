Moonwalk reloaded – „Michael Jackson Tribute Live Experience“ jetzt auf Tour! – Die Einzigartigkeit des „King of Pop“ kehrt zurück:
Es sind nur wenige Künstler, deren Musik unsterblich ist, die auch Generationen danach noch kennen und hören. Michael Jackson ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Musik, Gesang, Botschaften und tiefen Gefühlen. Das bleibt für Generationen … Seine Hits sind in der ganzen Welt inzwischen Kult-Songs und werden heute noch in allen Diskotheken dieser Welt gespielt. Aber auch Live-Shows sollen die Musik des King of Pop weiterhin leben lassen.
So auch die 2-stündige Show mit großer Band , Tänzerinnen und einen überragenden Solisten: Sascha Pazdera.
Es geht nie darum, die beste Kopie eines unkopierbaren Künstlers zu sein, es geht darum, diese Einzigartigkeit eines Künstlers, die großartige Musik im Zusammenspiel mit den Emotionen weiterzutragen und das genauso, wie es Michael Jackson gemeint hat.
Im Programm sind Titel wie Beat It, Bad, Heal the World, Thriller, Black or White oder Billie Jean. Ein besonderes Highlight der Show ist Michaels 14 Kilo schwerer Aluminium-Panzer aus der History-Tour 1997 zum Titel „They Don’t Care About Us„. Dieser wurde speziell für Sascha in Brasilien handgefertigt.
Persönliche Zusammenarbeit mit Jackson und La Velle Smith jr.
Sascha Pazdera, der Star und Choreograf der Show, muss es wissen, denn er hat selbst in Europa für den King of Pop gearbeitet, von ihm persönlich Tipps für den Moonwalk erhalten und das Vertrauen des Jackson-Freundes, Bühnenpartners und Choreografen la velle Smith jr. gewonnen. Sascha Pazdera und seine „Michael Jackson Tribute live Experience“ sind das einzige Ensemble in Europa, mit offizieller Erlaubnis von la velle Smith, Original-Choreografien zu verwenden und die Einzigen, die von ihm selbst trainiert und choreografiert werden.
Mehrfache Auszeichnung für authentische Live-Performance
Seit 35 Jahren ist Sascha Pazdera als Tribute Artist auf Europas Bühnen unterwegs und wurde dafür zahlreich ausgezeichnet: Mehrfach als „tribute artist“ und als „Künstler des Jahres“ 2007/2009/20012/2017: „Die größte Ehre für mich ist der Diamant des Jahres 1998 für die beste Michael Jackson live Performance“.
Die Liveshows sind Entertainment pur. Sascha Pazdera geht in der Rolle auf. Er singt tatsächlich wie Michael Jackson, bewegt sich wie der King of Pop und wird dabei keine einzige Sekunde zu einer Kopie. Die Strahlkraft und die Authentizität überzeugen jedes Publikum in Windeseile. Selbst die Skeptischsten unter den Zuschauern spüren: So wäre Michael Jackson vielleicht jetzt auf der Bühne zu erleben.
Aktuelle Botschaften und unvergessliche Emotionen
Die Chance dazu hatten auch zu Lebzeiten nicht viele. Die Michael Jackson Tribute live Experience macht diese Erfahrung möglich mit einer fantastischen Liveband, professionellen Tänzerinnen und beeindruckenden Background Sängerinnen, die auch jedes Solo beherrschen. Die Bühnenshow ist eine Symbiose aus Musik, Tanz, Worten und Ausdruck unverfälschter Emotionen. Ein Erlebnis, das so schnell nicht in Vergessenheit gerät. Wie auch die Musik des Ausnahmekünstlers immer bleiben wird. Und tatsächlich zählen noch immer seine Botschaften. Lieder wie der „Earth Song“ sind aktueller denn je!
Die Fans dürfen sich auf die Hits des „King of Pop“ mit viel Tanz, Emotionen und einer spielstarken Band freuen.
Karten für Michael Jackson Tribute Live Experience
Die Tickets gibt an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.genius-concerts.de.
***
Text: Genius Concerts GmbH