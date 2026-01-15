„Ich will, dass die Wahrheit siegt“: Lesung von Hans Hesse in der Stadtbibliothek Bremerhaven – Eine Lesung des Historikers Hans Hesse findet am Dienstag, dem 20. Januar 2026, um 18.00 Uhr mit musikalischer Begleitung des Richie Balke Duos zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in der Stadtbibliothek im Hanse Carré statt. Das Buch „Ich will, dass die Wahrheit siegt“ handelt von der Geschichte dreier Sinti und Roma-Familien, die Opfer von NS-Menschenversuchen im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau wurden.
Der Historiker Hans Hesse erforscht seit 1993 die NS-Verfolgung der Sinti und Roma in Nordwestdeutschland, zeitweise als Projekt mit dem Bremer Sinti-Verein. 2005 legte er mit „Konstruktionen der Unschuld“ das Standardwerk über die Entnazifizierung in Bremen und Bremerhaven vor. In seinem Text beschäftigt er sich mit einer Bremer Täterin, die nie zur Rechenschaft gezogen wurde.
Lesung von Hans Hesse – Ich will, dass die Wahrheit siegt
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Bremerhavener Sinti-Verein e. V..
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter 0471 5902555, per Mail unter st*************@*******************en.de oder direkt vor Ort wird gebeten.
