Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Festival „artspace bremerhaven“ bietet Kunst aus aller Welt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bremen, Buntes, Deutschland-News, Events, Freizeit und Hobby, Kunst und Kultur, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Bremerhaven-Bremen

Festival „artspace bremerhaven“ bietet Kunst aus aller Welt – Am Samstag, dem 23. August (14.00 bis 21.00 Uhr), und Sonntag, dem 24. August 2025 (11.00 bis 17.00 Uhr), haben Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber sowie Neugierige die Möglichkeit, im Rahmen der „artspace bremerhaven“ ein Wochenende voller lebendiger Kunst und Kultur zu erleben. Dann verwandelt sich die Szenemeile „Die Alte Bürger“ zum achten Mal in ein Zentrum der Kreativität: Von Tanz und Theater über Performance, Malerei und Bildhauerei bis hin zu Installationen – die Vielfalt der Kunstwerke ist groß.

„artspace bremerhaven“ ist nicht nur ein Fest der Kunst, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Kunst und Kultur eng mit positiver und innovativer Stadtentwicklung verknüpft sind. Das Festival erfreut sich wachsender Beliebtheit und zieht Jahr für Jahr eine Vielzahl an Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt an. In diesem Jahr haben sich über 300 Kunstschaffende beworben, aus denen das Organisationsteam rund 30 ausgewählt hat.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Bremen

Veranstaltet wird „artspace bremerhaven“ vom Förderverein Alte Bürger e.V. in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Bremerhaven und der afz-Quartiersmeisterei Alte Bürger. Dank der Unterstützung von lokalen und überregionalen Stiftungen, Unternehmen und Privatspenden ist der Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Mehr Infos zu artspace bremerhaven

Eine Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern sowie weitere Informationen gibt es unter www.artspace-bremerhaven.de.

***
Text: Magistrat der Stadt Bremerhaven

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK: Bevorzugung von Privatversicherten ist bittere Realität

Sozialbetrug & Bürgergeld-Skandal: Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in Deutschland

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt

Sommertheater in historischen Stadtkernen der Landeshauptstadt Potsdam: „Der neue Menoza oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi“ am Neuendorfe...

Senioren-Sicherheitsberater Neuwied: Kostenlose Info am 5. September

Zirkus Tasifan in Eisenach-Nord

Niedersächsischer Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi warnt vor sorglosem Umgang beim Sammeln und Verzehr heimischer Wildpilze

Lewy-Body-Demenz - die oft unterschätzte Form der Demenz

Deutschland Rezession 2025: Statistisches Bundesamt revidiert BIP-Zahlen deutlich nach unten - Deutschlands Wirtschaft im Rückwärtsgang

Alice Weidel/Tino Chrupalla (AfD): 100 Tage Merz - Die Bilanz ist verheerend

Sozialverband VdK Präsidentin Verena Bentele zu 100 Tage Bundeskanzler Merz: „Noch große Leerstellen in der Sozialpolitik“

Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage - Schwarz-Rot verliert historischen Boden

Der Mitternachtsbus in Hamburg verteilt Trinkwasser an obdachlose Menschen

Comeback Jürgen Drews 2025 offiziell bestätigt: Der König von Mallorca kommt zurück!

Frauenhaus und BISS im Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützen und beraten Frauen in Not

145 Jahre Rhein in Flammen - Sankt Goar feiert das große Jubiläum im Herzen des Loreleytals

Schlagworte: #18.08.2025 #afz-Quartiersmeisterei Alte Bürger #Aktuell #artspace bremerhaven #Bremerhaven #Förderverein Alte Bürger e.V. #Kulturamt Bremerhaven #Kunst aus aller Welt #Kunst und Kultur #Nachrichten #News #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com