Festival „artspace bremerhaven“ bietet Kunst aus aller Welt – Am Samstag, dem 23. August (14.00 bis 21.00 Uhr), und Sonntag, dem 24. August 2025 (11.00 bis 17.00 Uhr), haben Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber sowie Neugierige die Möglichkeit, im Rahmen der „artspace bremerhaven“ ein Wochenende voller lebendiger Kunst und Kultur zu erleben. Dann verwandelt sich die Szenemeile „Die Alte Bürger“ zum achten Mal in ein Zentrum der Kreativität: Von Tanz und Theater über Performance, Malerei und Bildhauerei bis hin zu Installationen – die Vielfalt der Kunstwerke ist groß.
„artspace bremerhaven“ ist nicht nur ein Fest der Kunst, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Kunst und Kultur eng mit positiver und innovativer Stadtentwicklung verknüpft sind. Das Festival erfreut sich wachsender Beliebtheit und zieht Jahr für Jahr eine Vielzahl an Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt an. In diesem Jahr haben sich über 300 Kunstschaffende beworben, aus denen das Organisationsteam rund 30 ausgewählt hat.
Veranstaltet wird „artspace bremerhaven“ vom Förderverein Alte Bürger e.V. in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Bremerhaven und der afz-Quartiersmeisterei Alte Bürger. Dank der Unterstützung von lokalen und überregionalen Stiftungen, Unternehmen und Privatspenden ist der Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos.
Mehr Infos zu artspace bremerhaven
Eine Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern sowie weitere Informationen gibt es unter www.artspace-bremerhaven.de.
Text: Magistrat der Stadt Bremerhaven