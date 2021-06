Celle (NI) – Bereits am am Donnerstag, 17.06.2021, wendete sich die Polizei Celle mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Ein neunjähiger Junge war zuvor im Bereich Vorwerk von einem bisher unbekannten, maskierten Mann mit einem Messer in der Hand verfolgt worden. Aufgrund der Beschreibung des Mannes gingen mehrere Anrufe bei der Polizei Celle ein.

Hierunter war ein entscheidender Hinweis. Es konnte daraufhin ein 41-jähriger Mann ermittelt werden.

Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Die Polizei Celle bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung für die Hinweise, die zur Ermittlung des Täters geführt haben.

Polizeiinspektion Celle