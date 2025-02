Citrusfasern – Das unterschätzte Superfood für eine gesunde Verdauung und Ernährung

Posted in

Superfood Citrusfasern – Holger Korsten, Gesundheits- und Ernährungsberater, klärt über die unbekannte Ballaststoffquelle auf, die das Potenzial hat, die Darmgesundheit zu revolutionieren.

Ballaststoffe sind für eine gesunde Verdauung unverzichtbar – doch während Flohsamenschalen, Leinsamen oder Chiasamen bereits etabliert sind, bleiben Citrusfasern bisher weitgehend unbekannt. Dabei enthalten sie bis zu 90 % Ballaststoffe, sind nahezu kalorienfrei und können den Blutzuckerspiegel stabilisieren, den Cholesterinspiegel senken sowie das Sättigungsgefühl nachhaltig steigern.

Besonders für Menschen, die sich Low-Carb oder ketogen ernähren, bieten Citrusfasern eine ideale Möglichkeit, den Ballaststoffanteil in der Ernährung zu erhöhen, ohne dabei verwertbare Kohlenhydrate aufzunehmen. Dank ihres hohen Wasserbindungsvermögens unterstützen sie zudem eine gesunde Darmflora und helfen, Verdauungsproblemen wie Verstopfung oder Blähungen entgegenzuwirken.

Doch warum kennen so wenige Menschen diese wertvolle Ballaststoffquelle? Welche gesundheitlichen Vorteile bieten sie genau? Und wie lassen sie sich ganz einfach in den Alltag integrieren – z. B. in Smoothies, Joghurt oder beim Backen?

All diese Fragen beantwortet Holger Korsten in seinem neuesten Artikel und zeigt, warum Citrusfasern das nächste große Superfood sein könnten.

👉 Jetzt den kompletten Artikel über Citrusfasern hier lesen: www.holgerkorsten.de/citrusfasern-das-unbekannte-superfood-fuer-deine-gesundheit-und-ernaehrung/

***

Text: Holger Korsten – Gesundheits- und Ernährungsberater – www.holgerkorsten.de