Coburg – Freier Eintritt ins PuppenMuseum am 30. September 2021

Freier Eintritt mit „Vesteblick“.

Coburg (BY) – Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels lädt am Donnerstag, 30. September 2020 von 11 bis 16 Uhr erneut zum kostenfreien Besuch des Coburger Puppenmuseums und des angeschlossenen Ausstellungsraums „Rückert 3“ ein.

Dort erfreut sich die Ausstellung „Vesteblick“ der Städtischen Sammlungen großem Zuspruch. Einige Coburgerinnen und Coburger haben die zu Beginn frei gelassenen Wände mit Bildern aus ihrem Besitz oder sogar aus ihrer eigenen Hand gefüllt. Auch über drei neue, sehr originelle Objekte durfte sich Kuratorin Christine Spiller freuen: ein Holzpuzzle der Firma Senkeisen, ein Straußenei von Christa Hagen und die Veste aus dem 3D-Drucker von Creapolis.

Noch mehr wuchs in den vergangenen zwei Monaten die digitale Version der Ausstellung: 266 Fotos des Coburger Wahrzeichens in tollen Lichtstimmungen, ungewöhnlichen Perspektiven und zu jeder Jahreszeit wurden bisher eingesandt und auf die Website www.coburg.de/vesteblick gestellt. Eine Auswahl ist auch in der digitalen Galerie direkt in der Ausstellung zu sehen. Wegen dieser großen Resonanz wurde die Ausstellung bis zum 17. Oktober 2021 verlängert.

Stadt Coburg