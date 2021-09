Boppard am Rhein – Corona-Aktuell 27.09.2021: Kommunales Schnelltestzentrum zieht vom Alten Rathaus in die Stadthalle um

Boppard am Rhein – Corona-Aktuell 27.09.2021: Alle Bürger in Rheinland-Pfalz können sich auch ohne Symptome noch mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Seit Beginn dieses Angebotes ist Boppard mit seinem Kommunalen Schnelltestzentrum dabei.

Nach Beendigung der Bundestagswahl und Schließung des Wahlbüros steht die Räumlichkeit in der Stadthalle für das Schnelltestzentrum wieder zur Verfügung.

Daher zieht das Kommunale Schnelltestzentrum am Freitag, 01. Oktober, vom Alten Rathaus am Marktplatz zurück in die Stadthalle, 1. Obergeschoss, um.

Die täglichen Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr bleiben unverändert. Für die Teilnahme und Registrierung ist ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) erforderlich.

Während des Aufenthaltes im Schnelltestzentrum sind die AHA-Regeln zu beachten.

