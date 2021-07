Erstellt in

Christkind gesucht!

Coburg (BY) – Coburg Marketing sucht heuer junge Mädchen und Damen zwischen 13 und 18 Jahren, die sich für die reizvolle Aufgabe als Christkind für den Coburger Weihnachtsmarkt bewerben wollen.

Die Bewerbungsfrist endet am 19. September 2021. Nach einer ersten Vorauswahl findet Anfang Oktober hierzu bei Coburg Marketing ein Auswahlverfahren statt.

Das Christkind sollte am Tag der Eröffnung, am 6.12. und an den vier Adventssonntagen jeweils zwei Stunden zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung

Bewerbung mit Lichtbild und Ganzkörperfoto an: Coburg Marketing, Herrngasse 4, 96450 Coburg oder an frank.briesemeister@coburg.de

***

COBURG MARKETING

i.A. Frank Briesemeister

Eventmanagement