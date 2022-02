Coburg – Wirtschaft: STADT COBURG SUCHT HÄNDLER FÜR DEN WEIHNACHTSMARKT

Kunsthandwerker, Weihnachtliches und Geschenke besonders gefragt.

Coburg (BY) – Nach zwei Jahren ohne den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Coburg Marktplatz, beginnen jetzt die Planungen und Vorarbeiten für die diesjährige Weihnachtszeit.

„Um den Händlern, soweit das in unseren Möglichkeiten liegt, ausreichend Zeit zu geben, um alle erforderlichen Vorbereitungen treffen zu können, werden bereits jeweils im ersten Halbjahr die Entscheidungen getroffen, wer mit welchem Angebot auf dem Weihnachtsmarkt vertreten ist“, erläutert Organisator Frank Briesemeister.

„Durch Absagen, die uns bereits jetzt erreicht haben, sind in diesem Jahr drei Buden wieder frei geworden, für die wir auf diesem Weg kurzfristig Händler suchen, die ihre Waren in Coburg anbieten möchten“, so Briesemeister weiter.

Wichtig hierbei ist die Tatsache, dass es sich dabei ausschließlich um Angebote aus den Bereichen Kunsthandwerk, weihnachtliche Angebote wie Dekorationsartikel, Christbaumschmuck oder Geschenke handeln soll. Für dieses Sortiment ist aufgrund der kurzfristigen Absagen die Bewerbungsfrist bis zum 1. April verlängert worden. Für den Bereich Speisen und Getränke endet die Bewerbungsfrist gemäß den Richtlinien bereits am 1. März, „hier gibt es für den anstehenden Weihnachtsmarkt allerdings, wie auch in den Vorjahren, ausreichend Bewerber, so dass die Frist hier nicht verlängert wird“, erklärt Frank Briesemeister.

Der Coburger Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr nach aktuellem Planungsstand zwischen dem 25. November und 23. Dezember seine Pforten. Die Buden sind dann täglich jeweils in der Zeit von 11 – 20 Uhr geöffnet, Stände mit Speisen und Getränken müssen um 21.30 Uhr schließen.

Bei Interesse können die formlosen Bewerbungsunterlagen schriftlich an Coburg Marketing in der Herrngasse 4 in Coburg geschickt werden (E-Mail: frank.briesemeister@coburg.de). Neben einer detaillierten Beschreibung des gesamten Warenangebots sollte die Bewerbung auch Fotos der Waren und Angaben zum benötigten Platzbedarf beinhalten. Fragen beantworten die Organisatoren gerne per E-Mail oder auch telefonisch unter 09561/89-8034.

Stadt Coburg