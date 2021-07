Langsam, aber sicher kehrt das Leben in die Coburger Innenstadt zurück.

Coburg (BY) – Das Citymanagement der Projektgruppe Stadtmacher arbeitet zusammen mit Einzelhändlern und Gastronomen auf Hochtouren daran, die Innenstadt zu ihrer alten Form wieder zu beleben.

Solange die Inzidenzen niedrig sind wird viel angeboten, um den Coburger:innen ihre schöne Stadt wieder näher zu bringen.

Bereits im Juni startet die neu ins Leben gerufene After-Work-Reihe. Diesen Donnerstag, am 15.7. findet das nächste After-Work-Shopping statt. An diesem Tag öffnen zahlreiche Geschäfte bis 20:00 Uhr und man kann die Innenstadt bis in die Abendstunden genießen. Nach 20:00 Uhr steht dann natürlich die Coburger Gastronomie in den Startlöchern und freut sich auf Besucher.

Diese After-Work-Shopping steht unter dem Motto „Jetzt wird’s zünftig“ – kleine, aber feine Überraschungen sorgen für ein entspanntes After-Work-Erlebnis.

Auch die Einzelhändler haben liebevolle Aktionen vorbereitet. Außerdem werden einige wieder die Fläche vor ihrem Laden nutzen, um ihren Kund:innen noch näher zu sein.

Auch das nächste After-Work-Erlebnis steht schon in den Startlöchern. Am 5.August wird’s pünktlich zu den Sommerferien sommerlich in der Stadt!

Die kleinen, inhabergeführten Geschäfte verkaufen mit viel Herzblut, machen Coburg besonders und geben der Stadt ihr Gesicht. Wenn Coburg lebens- und liebenswert bleiben soll, braucht der Handel Kund:innen und deren Unterstützung.

***

Andrea Kerby

Citymanagerin