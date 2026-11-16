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Countdown 2027: Silvester im ZDF

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Countdown für 2027: Silvester im ZDF
Countdown für 2027: Silvester im ZDF /
Bildrechte: ZDF/Vielfein / Fotograf: ZDF

Countdown 2027: Silvester im ZDF – Mainz (ots) – Am Silvesterabend begrüßt das ZDF das Jahr 2027 mit spannender Unterhaltung, einem Live-Feuerwerk aus der Hauptstadt und Musik: Im „Silvester-Special“ von „Der Quiz-Champion“ gibt Johannes B. Kerner früheren Kandidatinnen und Kandidaten eine zweite Gewinnchance, bevor er kurz vor Mitternacht an Lena Kesting und Sven Voss übergibt. Die beiden feiern im „Countdown 2027“ mit einer Live-Schalte zum Feuerwerk am Brandenburger Tor ins neue Jahr. Im Anschluss laden zwei Ausgaben von „Die ZDF-Kultnacht“ zu einer musikalischen Party ein.

Der Quiz-Champion – Das Silvester-Special

In „Der Quiz-Champion – Das Silvester-Special“ treten am Donnerstag, 31. Dezember 2026, ab 20.15 Uhr, Kandidatinnen und Kandidaten an, die in früheren Ausgaben nur knapp gescheitert sind. Wer sich in der Schnellwissensrunde beweisen konnte, tritt in fünf Wissenskategorien gegen prominente Expertinnen und Experten wie Andrea Kiewel oder Bastian Pastewka an. Wer alle Duelle für sich entscheidet, wird Quiz-Champion und gewinnt 100.000 Euro. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf einen unterhaltsamen Jahresrückblick freuen, der mit überraschenden Erinnerungen an ein ereignisreiches Jahr 2026 aufwartet.

Countdown 2027

Um 23.50 Uhr übergibt Johannes B. Kerner zum „Countdown 2027“ an Lena Kesting und Sven Voss nach Berlin. Von der Dachterrasse der Akademie der Künste stimmen die beiden in einer Live-Schalte auf den Jahreswechsel ein. Pünktlich um Mitternacht überträgt das ZDF live das Feuerwerk am Brandenburger Tor.

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Die ZDF-Kultnacht

Für einen musikalischen Abschluss und Partystimmung in der Silvesternacht sorgen anschließend zwei Ausgaben von „Die ZDF-Kultnacht“: Um 0.20 Uhr steht in einem zweistündigen Special Sänger Wolfgang Petry im Mittelpunkt, ab 2.20 Uhr werden die größten Hits der Band Boney M präsentiert.

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Bild und Text: ZDF

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