Wahl 2025 im ZDF: „Was nun, Herr Habeck?“/“Was nun, Frau Weidel?“

Wahl 2025 im ZDF, Mainz (ots) – Am Tag nach dem „TV-Duell“ gibt es im ZDF „Was nun?“ im Doppelpack: Am Montag, 10. Februar 2025, 19.25 Uhr im ZDF, heißt es: „Was nun, Herr Habeck? – Fragen an den Kanzlerkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen“. Und direkt im Anschluss ab 19.50 Uhr „Was nun, Frau Weidel? – Fragen an die Kanzlerkandidatin der AfD“.

Wie glaubwürdig ist Habecks härterer Kurs in der Migrationspolitik? Und: Wie stellt sich die AfD die Wirtschafts- und Außenpolitik vor, wenn sie gleichzeitig den USA und Russland schmeicheln will? In „Was nun, Herr Habeck?“ und „Was nun, Frau Weidel?“ stellen sich Kanzlerkandidat und Kanzlerkandidatin den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek.

Die vier Kanzlerkandidaten zudem im ZDF-Wahlforum „Klartext!“

Drei Tage später sind Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel dann zu Gast im ZDF-Wahlforum „Klartext!“. Am Donnerstag, 13. Februar 2025, ab 19.25 Uhr stellen sich die Kanzlerkandidaten von SPD, CDU, Grüne und AfD live den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Im Anschluss sendet das „heute journal“ ab 21.45 Uhr live aus Mainz und Salzwedel. Linke, BSW, FDP und CSU sind bei „maybrit illner“ zu Gast und im Anschluss diskutiert Markus Lanz mit seinen Gästen die wichtigsten Fragen im Wahlkampf.

Text: ZDF