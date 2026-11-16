POL-PPRP: Brand Einfamilienhaus Heßheim (Frankenthal) – Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am frühen Montagmorgen (16.11.2026, 03:34 Uhr) die Pergola auf der rückwärtigen Seite eines Einfamilienhauses in Brand. Der Brand griff ebenso auf das Einfamilienhaus über.
Die Bewohner des Anwesens konnten sich unverletzt ins Freie begeben.
Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an, so dass bislang keine Aussage zur Ursache und Schadenshöhe getroffen werden kann.
Nach Beendigung der Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.
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Text: Polizeipräsidium Rheinpfalz