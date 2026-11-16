Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-ProgrammMittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Presseschau: Straubinger Tagblatt – Heil und Klingbeil, das passt nicht zusammen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Politik

Die-Aktuelle-Deutsche-Presseschau-

Presseschau: Straubinger TagblattHeil und Klingbeil, das passt nicht zusammen – Was Hubertus Heil da am Wochenende an die „lieben Genossinnen und Genossen“ schreibt, klingt erst einmal vernünftig: An der Spitze der von Selbstzweifeln geplagten SPD zu stehen und gleichzeitig in der Bundesregierung maßgeblich Verantwortung zu tragen, verlangt einem allein viel ab. Da kann es helfen, wenn man sich die Arbeit teilt. Der Vorschlag lautet deshalb, dass Lars Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister bleibt, den SPD-Vorsitz aber an Heil abtritt.

Solch Teamarbeit kann durchaus sinnvoll sein. Voraussetzung für das Funktionieren wäre allerdings, dass sich die Protagonisten gut verstehen, sich die Bälle zuspielen und gegenseitig den Rücken stärken. Eben das ist von einem Duo Klingbeil/Heil (oder Heil/Klingbeil?) nicht zu erwarten. Die beiden Niedersachsen pflegen bekanntlich seit Jahren ihre Rivalität. Das dürfte sich kaum ändern, wenn der eine künftig die reine Lehre der SPD predigt und der andere die Kompromisse zu vertreten hat, die einem eine Koalition nun einmal abverlangt.

SEO Booster Suite - Dein eigenes Premium-WordPress-Backend Banner 2026

***
Text: Straubinger Tagblatt

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #16.11.2026 #Aktuell #Deutsche Presseschau #Finanzminister #Hubertus Heil #Koalition #Lars Klingbeil #Nachrichten #News #politische Verantwortung #Presseschau #Presseschau Straubinger Tagblatt #Rivalität #SPD #SPD Vorsitz #Straubinger Tagblatt #Teamarbeit #Vizekanzler

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Konfigurationsbox öffnen