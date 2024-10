Das Pinot and Rock 2025 kehrt nach erfolgreicher Premiere zurück

Pinot and Rock 2025, Freiburg/Breisach (ots) – Nach der überwältigenden Premiere in diesem Jahr kehrt das Pinot and Rock 2025 zurück und verspricht ein noch aufregenderes Erlebnis! Die zweite Auflage rund um Musik, Wein und Kulinarik findet vom 3. bis 6. Juli 2025 statt. Nach dem fulminanten Debüt mit insgesamt 34.000 Besucherinnen und Besuchern können sich Fans im nächsten Sommer wieder auf ein stimmungsvolles Ambiente und eine besondere Atmosphäre im Fritz-Schanno-Park in Breisach freuen. Der Vorverkauf startet am 4. November.

„Das Gemeinschaftsgefühl, die Magie und Freude, die durch den Genuss exzellenter Weine, hochwertiger Kulinarik und toller Musik entstanden sind, wollen wir 2025 weiter tragen und durch ein paar Toppings noch verstärken“, sagt Kerem Sargut, Geschäftsführer der Pinot and Rock GmbH. „Für die kommende Ausgabe haben wir uns intensiv mit den Vorschlägen, Feedbacks und Wünschen unserer Gäste beschäftigt und viele davon an- und aufnehmen können. Dabei ist es unser Ziel, unsere Dienstleistende, Gäste, Partnerinnen und Partner sowie Künstlerinnen und Künstler glücklich zu machen und mindestens genauso viele glücklich lächelnde Gesichter und feiernde Menschen zu sehen, wie im letzten Jahr.“

Rückblick: Das Pinot and Rock 2024

Die Premiere des Pinot and Rock hat eindrucksvoll bewiesen, wie gut die Verbindung von Musik, Wein und Kulinarik funktioniert. Über 34.000 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern erlebten an vier Tagen ein facettenreiches Programm, das alle Altersgruppen und Geschmäcker ansprach. Von den ersten Klängen von Loi und Headliner Peter Fox am Donnerstag, über die magischen Shows von Milky Chance und den Fantastischen Vier am Freitag, durch den energiegeladenen Rock-Samstag bis hin zum sonnigen Familien-Sonntag, an dem 8.000 große und kleine Gäste das Gelände bevölkerten – Pinot and Rock 2024 bot eine einzigartige Atmosphäre voller Lebensfreude, Genuss und Zusammenhalt. Und wie von Initiator Fritz Keller versprochen, durften sich die Gäste einer breiten Geschmackspalette an Weinen des Verbands deutscher Prädikatsweingüter erfreuen, begleitet von einem vielseitigen kulinarischen Angebot, das von regionalen Gaststätten bis hin zur Spitzengastronomie reichte.

Am Samstag trotzten 12.000 Besucherinnen und Besucher dem Regen und feierten begeistert zu den Rock-Legenden Scorpions, Alice Cooper und Suzi Quatro. Die magische Verbindung von Musik und Gemeinschaft zeigte sich, als Fans in Merch-Shirts und Metal-Kutten ausgelassen tanzten und feierten. Am Sonntag verwandelte sich das Gelände in einen Ort für Familien, die gemeinsam die Auftritte von Joris, Nico Santos und Sarah Connor sowie zahlreiche Workshops und Aktivitäten genießen konnten.

Breisachs Bürgermeister Oliver Rein war begeistert: „Die Stimmung hier ist etwas ganz Besonderes. Es fühlte sich an, als ob die ganze Stadt die letzten Tage auf den Beinen war.“

Neue Angebote und Highlights für 2025

Die kommende Ausgabe des Pinot and Rock bietet einige spannende Neuerungen und ein erweitertes Programm, u.a. das Breisach-Ticket: Bewohnerinnen und Bewohner aus Breisach können ein vergünstigtes Ticket erwerben, das ab dem 18. November 2024 exklusiv in der Breisach-Touristik am Marktplatz erhältlich ist. Neben der Haupt- und Nebenbühne wird es 2025 eine dritte Bühne für Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler geben, die die Vielfalt des Festivalprogramms bereichern wird.

Ticket-Informationen