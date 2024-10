POL-DH: Tödlicher Unfall Blockwinkel Scholen – Tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Posted in

Unfall Blockwinkel Scholen, Diepholz (ots) – Bei einem missglückten Wendemanöver in Scholen, Blockwinkel, ist am heutigen Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr eine 61-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw in einen Graben gerutscht und dabei ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen und der Spurenlage hatte die 61-Jährige am Ende der schmalen Straße bzw. Weg versucht mit ihrem Pkw zu wenden. Bei dem Wendemanöver muss ihr Pkw in den Graben abgerutscht sein. Vermutlich versuchte die 61-Jährige den Pkw noch aus dem Graben zu schieben, ist dann aber abgerutscht, unter den zurückrollenden Pkw geraten und im wasserführenden Graben verstorben.

Die Feuerwehr hat den Pkw aus dem Graben geborgen und gesichert. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.