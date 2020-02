Deizisau – Jeder erzählt eine andere Geschichte: Unfall beim Abbiegen in der Esslinger Straße (Zeugenaufruf)

Erstellt in

Deizisau (BW) – Zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, ist es am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Esslinger Straße gekommen.

Die 38 -jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf gibt an, dass sie auf Höhe einer Tankstelle nach links in den Seewiesenweg abbiegen wollte und sich hierbei auf dem Linksabbiegestreifen eingeordnet habe. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie kurz anhalten.

Als sie dann zum Abbiegen wieder anfuhr, wurde sie vom 65 -jährigen Fahrer einen Pkw Citroen Picasso links auf dem Gegenfahrstreifen überholt, so dass es zum Unfall kam. Der 65 -jährige Citroen Fahrer gab an, dass die Golf-Fahrerin langsam auf der Geradeausspur gefahren sei und er an dieser links vorbeifuhr, als diese plötzlich nach links abgebogen sei.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Da die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben machen, sucht die Verkehrspolizei in Esslingen Zeugen, welche sich unter Telefon 0711/3990-420 melden können.

Polizeipräsidium Reutlingen