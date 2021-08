Ohne Anmeldung am 1. September vor der Altmarkt-Galerie.

Dresden (SN) – Ein neues Paar Schuhe, eine schicke Tasche oder doch der neue Lieblingsduft? Warum nicht!

Gleiches gilt für die Corona-Schutzimpfung, die durch mobile Teams im gesamten Stadtgebiet angeboten wird. Am Mittwoch, 1. September macht das mobile Impfteam in Kooperation von Altmarkt-Galerie, DRK Kreisverband Dresden, Malteser Hilfsdienst und Gesundheitsamt von 10 Uhr bis 17 Uhr auf dem Herbert-Wehner-Platz am Eingang des Centers, Nähe Dr.-Külz-Ring halt. Erwachsene können sich ohne Terminvereinbarung kostenlos impfen lassen. Geimpft wird mit den Impfstoffen von BioNTech oder Johnson & Johnson.

Bei Johnson & Johnson reicht eine Impfdosis aus. Personen ab 60 Jahren können diesen Impfstoff nutzen. Bei dem von BioNTech ist ein zweiter Impftermin notwendig; dieser kann im Dresdner Impfzentrum auf dem Messegelände wahrgenommen werden. Die Impflinge erhalten dazu weitere Informationen vor Ort.

Mitzubringen sind lediglich ein Dokument für den persönlichen Nachweis – wie Chipkarte oder Ausweis beziehungsweise Pass – und falls vorhanden der Impfausweis. Der Aufklärungs- und Anamnesebogen wird vor Ort ausgehändigt.

Die Corona-Impfung schützt zuverlässig vor einem schweren oder auch tödlichen Verlauf der Erkrankung. Sie wird in den Oberarm gespritzt und enthält keinerlei tierische Produkte. Nach der Impfung ist es notwendig, noch 15 Minuten zu warten, da es sein kann, dass der Körper auf die Impfung reagiert. Die Stadtverwaltung hat eine Vielzahl von Impfaktionen an unterschiedlichen Orten geplant. Kommen Sie vorbei!

Weitere Informationen:

www.dresden.de/corona

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll