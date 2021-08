Ohne Terminvergabe vom 30. August bis 3. September.

Dresden (SN) – Das Sozialamt Dresden bietet in der Woche vom 30. August bis 3. September 2021, täglich zwischen 8 und 16 Uhr, erneut allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Die Impfungen finden im Erdgeschoss des Sozialamtes, Junghansstraße 2, statt.

Alle Interessierten, welche die erste Aktion verpasst haben, können im genannten Zeitraum erneut in das Erdgeschoss auf die Junghansstraße 2 kommen, um sich ihre Impfung abzuholen.

Verimpft werden:

– das Präparat von Biontech-Pfizer an alle Personen unter 60 Jahren: Zu beachten ist hier, dass die notwendige Zweitimpfung (nach etwa drei Wochen) nicht im Sozialamt erfolgt, sondern im Impfzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in der Messe Dresden, Messering 10.

– das Präparat von Johnson & Johnson an alle Personen über 60 Jahren: Eine einmalige Impfung reicht bei diesem Präparat bereits für den vollständigen Impfschutz aus.

Impf-Interessenten können ohne Terminvergabe vorbeikommen. Mitzubringen sind Krankenversicherungs-Chipkarte, Personalausweis oder Pass sowie, falls vorhanden, der Impfausweis. Den Aufklärungs- und Anamnesebogen gibt es vor Ort. Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes per E-Mail an sozialamt@dresden.de oder telefonisch unter 0351-4884861.

Die Corona-Impfung schützt zuverlässig vor einem schweren oder auch tödlichen Verlauf der Erkrankung. Sie wird in den Oberarm gespritzt und enthält keinerlei tierischen Produkte. Nach der Impfung ist es notwendig, noch 15 Minuten zu warten, da es sein kann, dass der Körper auf die Impfung reagiert. Dafür sind Sitzmöglichkeiten eingerichtet.

Das erste Impfangebot des Sozialamtes fand vom 2. bis 6. August statt – Bilanz: 580 Impfungen.

Weitere Informationen: dresden.de/corona

