Dresden – Buchpräsentation: „Tagebuch für Walter Fritzsch“ – Stadtarchiv erinnert am 4. November an den bekannten Fußballtrainer

Dresden (SN) – Buchpräsentation: Am Donnerstag, 4. November 2021, 18 Uhr, lädt das Stadtarchiv Dresden auf der Elisabeth-Boer-Straße 1, Geschichtsinteressierte zur Buchpräsentation „Tagebuch für Walter Fritzsch“ ein.

Walter Fritzsch (1920 bis 1997), bekannt als Meistertrainer von Dynamo Dresden, wirkte über drei Gesellschaftsordnungen als Chronist des 20. Jahrhunderts. Seine täglichen Aufzeichnungen begann Walter Fritzsch im Jahre 1939.

Der Journalist und Buchautor Uwe Karte lernte Walter Fritzsch im Jahr 1990 kennen Die Auswertung der Tagebücher wurde zur Grundlage der vorliegenden Biografie. Im Beisein des Sportbürgermeisters Dr. Peter Lames wird das Buch von Uwe Karte an dem Abend vorgestellt.

Auf Grund der notwendigen Maßnahmen zum Infektionsschutz (3G-Regel) findet die Buchpräsentation mit begrenzter Anzahl an Plätzen statt. Interessierte melden Sie sich bitte mit Ihrer vollständigen Adresse und der Anzahl an Begleitpersonen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten an: Telefon 0351-4881515 oder E-Mail stadtarchiv@dresden.de.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll