Bamberg – Corona-Aktuell 22.10.2021: Infektionsgeschehen verstärkt sich

Bamberg (BY) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis Bamberg verstärkt sich. Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg hat am Freitag, 22. Oktober, Reihentestungen in vier Pflegeeinrichtungen durchgeführt, nachdem dort einzelne Infektionen festgestellt worden waren.

Die Reihentestung in einer Kindertagesstätte im Landkreis hat bei 60 Tests fünf weitere Infizierte ergeben. Für kommenden Montag ist dort eine weitere Reihentestung vorgesehen.

Außerdem wurden im Laufe dieser Woche 20 Infizierte in verschiedenen Schulen gemeldet. In zwei Fällen mussten ganze Klassen in Quarantäne. In den verbleibenden Fällen waren nur Einzelpersonen betroffen.

Landratsamt Bamberg