Dresden – Coronavirus: St. Benno-Gymnasium wird geschlossen – Auch keine Betreuung möglich – alle Schüler und Lehrer in 14-Tägige-Isolation

Dresden (SN) – Coronavirus: Ein Schüler des St. Benno-Gymnasiums wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis ging am heutigen Tag, 15. März, ein.

Das Gesundheitsamt hat daraufhin den Kontakt zur Schulleitung hergestellt und angeordnet, dass die Schule bis einschließlich 27. März 2020 geschlossen bleibt. Diese Entscheidung ergeht unabhängig der ab morgen geltenden Regelung, wonach die Schulpflicht ausgesetzt wird. Damit ist im St. Benno-Gymnasium keine Betreuung möglich. Alle betroffenen Personen werden von der Schulleitung informiert, über die nun geltenden Verhaltensregelungen belehrt und erhalten in den nächsten Tagen einen schriftlichen Bescheid des Gesundheitsamtes, der die häusliche Isolation für 14 Tage anordnet. „Dies bedeutet, dass tatsächlich für alle Schüler, Lehrer und sonstiges Personal eine häusliche Isolation angeordnet wird“, sagt Pressesprecher Kai Schulz. „Der Kreis der Personen lässt sich leider nicht stärker eingrenzen, deshalb ist die Isolation für alle unumgänglich.“

„Die Schulleitung hat die Lage sehr schnell erkannt und steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Gerade in dieser Situation ist ein Arbeiten Hand in Hand das Gebot der Stunde. Es ist wichtig, dass noch heute alle betroffenen Personen über die Entscheidung informiert werden und die Verhaltensregeln strikt befolgen.“, so Schulz.

