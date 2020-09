Dresden – „Unsere Nachbarn unter uns“: 22. Tschechisch-Deutsche Kulturtage starten

Dresden (SN) – Von Donnerstag, 1. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober 2020, laden die 22. Tschechisch-Deutschen Kulturtage in der Euroregion Elbe/Labe zu 54 Veranstaltungen auf deutscher und 20 Veranstaltungen auf tschechischer Seite ein.

Die Kulturtage stehen unter dem Motto „Unsere Nachbarn unter uns“ und wollen auf Minderheiten mit ihren besonderen kulturellen Hintergründen aufmerksam machen, die in Sachsen bzw. Tschechien leben. An verschiedenen Beispielen und in ganz unterschiedlichen Kunstformen soll gezeigt werden, wie sich die Kulturen dieser Minderheiten und die der Mehrheitsgesellschaften gegenseitig beeinflussten, aber auch ihre Eigenheiten bewahrten. Partner der diesjährigen Ausgabe sind die Interkulturellen Tage Dresden, die noch bis Sonntag, 11. Oktober 2020, Einblick in die kulturelle Vielfalt der sächsischen Landeshauptstadt geben.

Die Wurzeln des traditionsreichen Festivals gehen zurück bis ins Jahr 1999, als die Brücke/Most-Stiftung die Tschechischen Kulturtage ins Leben rief. Sie entwickelten sich zum größten Festival tschechischer Kultur im Ausland und machten sich ab 2006 mit einer stetig wachsenden Präsentation deutscher Kultur in Nordböhmen als Tschechisch-Deutsche Kulturtage (TDKT) einen Namen. Seit 2018 werden die TDKT von der Euroregion Elbe/Labe als neuer Veranstalterin auf der deutschen Seite gemeinsam mit dem Collegium Bohemicum organisiert. Weitere Hauptveranstalter sind die Landeshauptstadt Dresden, das Generalkonsulat der Tschechischen Republik in Dresden und die Brücke/Most-Stiftung.

Die TDKT 2020 finden unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen Michael Kretschmer, des Botschafters der Tschechischen Republik in Deutschland S. E. Tomáš Kafka, des Kulturministers der Tschechischen Republik Lubomír Zaorálek und des Präsidenten der Region Ústí Oldøich Bubeníèek statt.

In bewährter Weise wird in den Kategorien Klassik, Jazz/Folk, Rock/Pop/Alternative, Film, Theater/Puppenspiel, Literatur, Kunst, Gesellschaft und Lebensart ein vielfältiges Programm zu allen Facetten des Kulturbegriffs geboten. Dabei stehen Begegnung und Austausch sowie die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Akteuren der kulturellen Bildung in der gesamten Euroregion besonders im Fokus.

Trotz der schwierigen Situation – verursacht durch die Corona-Pandemie – haben die Veranstalter die TDKT in gewohnter Vielfalt und Qualität vorbereitet. Dennoch ist in diesem speziellen Jahr mit kurzfristigen Änderungen bei Spielorten oder im Programm zu rechnen, die auf der Homepage zu finden sind.

Das komplette Programm steht unter www.tdkt.info.

