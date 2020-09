Dresden – Gesellschaft: Bürgerbeteiligung zur ehemaligen Stephanienstraße in der Johannstadt

Ideen für Aufenthalt, Sport, Spiel und Freizeit bis 18. Oktober gesucht.

Dresden (SN) – Die Wegeverbindung zwischen der Johannstädter Rettungswache an der Gerokstraße und dem Schulstandort Pfotenhauerstraße ist in desolatem Zustand.

Früher verlief hier die Stephanienstraße. Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt Nördliche Johannstadt“ gestaltet die Landeshauptstadt Dresden diesen Verbindungsweg nun neu. Für den Teilbereich zwischen Hopfgartenstraße und Pfeifferhansstraße sucht die Landeshauptstadt Dresden im Rahmen einer Bürgerbeteiligung Vorschläge für die Gestaltung von Spiel- und Sportangeboten, Aufenthaltsmöglichkeiten, Grünanlagen oder Kunst- und Kreativangeboten. Bis Sonntag, 18. Oktober 2020, können alle Interessierten ihre Ideen, Wünsche und Anregungen online, per Post oder vor Ort einbringen. Die Anwohnerinnen und Anwohner in der unmittelbaren Umgebung erhalten einen Fragebogen per Postwurfsendung zugestellt und können diesen über die dort angegebenen Rückgabeboxen zurückgeben. Darüber hinaus können alle Interessierten wie folgt an der Befragung teilnehmen:

· online unter www.dresden.de/stephanienstrasse

· Sonnabend, 26. September, 14 bis 18 Uhr, beim Bundschuhstraßenfest am Infostand von Stadtplanungsamt und Quartiersmanagement

· Donnerstag, 1. Oktober, 15 bis 19 Uhr, am Infostand im Johanngarten hinter der Rettungswache Gerokstraße

· während der Sprechzeiten des Quartiersmanagements montags 15 bis 18 Uhr und donnerstags 9 bis 12 Uhr im Johannstädter Kulturtreff auf der Elisenstraße 35

Die Ergebnisse der Befragung sollen in die weiteren Planungen einfließen. Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung „Soziale Stadt Nördliche Johannstadt“ stellen das Stadtplanungsamt und das Quartiersmanagement am 27. Februar 2021, 15 bis 18 Uhr, in der Johannstadthalle die Ergebnisse vor und informieren über den weiteren Ablauf der Baumaßnahme.

Hintergrundinformationen

Die Planung für die Wegeverbindung zwischen der Johannstädter Rettungswache an der Gerokstraße und dem Schulstandort Pfotenhauerstraße folgt dem Bebauungsplan Nr. 295. Der Abschnitt zwischen Gerokstraße und Hopfgartenstraße wird als Anliegerstraße ausgebaut, der Abschnitt zwischen Hopfgarten- und Pfeifferhannsstraße als Geh- und Radweg. Eine Sanierung erfährt auch der südliche Abschnitt der Pfeifferhannsstraße. Der gesamte Verlauf erhält eine zweireihige Baumallee. Darüber hinaus werden unter anderem Pkw-Stellplätze geschaffen und Fahrradbügel aufgestellt. Der Bau soll 2021 beginnen und Ende 2022 abgeschlossen sein. Im Bereich zwischen Hopfgartenstraße und Pfeifferhannsstraße verbleibt zwischen den beiden Baumreihen und den anschließenden Geh- und Radwegen eine 60 Meter lange und ca. 8 Meter breite Fläche, die noch nicht beplant ist und für die die Landeshauptstadt nun Ideen sucht.

Für Fragen und Hinweise zum Beteiligungsprozess und zur allgemeinen Gebietsentwicklung steht das Quartiersmanagement Nördliche Johannstadt gern zur Verfügung.

Kontakt

Quartiersmanagement Nördliche Johannstadt

Matthias Kunert

Telefon: 0351-21961804

E-Mail: info@qm-johannstadt.de

Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungsamt

Anke Ostermeyer

Telefon: 0351-4883545

E-Mail: stadterneuerung@dresden.de

Weitere Informationen

www.dresden.de/stephanienstrasse

