Dresden – Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – Versteigerung am 3. März im Rathaus

Dresden (SN) – Die Stadtkasse kündigt die nächste Versteigerung an. Versteigert werden Fundsachen, vom Ordnungsamt sichergestellte Gegenstände und Gegenstände aus Nachlässen sowie Pfändungsgegenstände zugunsten der Landeshauptstadt Dresden.

Versteigerungstermin ist Dienstag, 3. März 2020, 17 bis 20 Uhr, im Plenarsaal des Neuen Rathauses, Eingang: Rathausplatz 1, Goldene Pforte. Eine Besichtigung der Angebote ist ab 16 Uhr möglich.

Empfangsberechtigte der Fundgegenstände werden hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche bis zum Montag, 2. März, gegenüber der Landeshauptstadt Dresden, Ordnungsamt, Fundbüro, Theaterstraße 13, geltend zu machen.

Diese Gegenstände werden gegen Barzahlung öffentlich meistbietend versteigert:

– Herrenfahrrad Mc Kenzie schwarz

– Herrenfahrrad AluRex silber

– Damenfahrrad KS Cycling türkis

– Damenfahrrad Diamant Achat Comfort rot/silber

– Damenfahrrad Moma City weiß

– Damenfahrrad Vortex grün mit zwei Körbchen

– Damenfahrrad Pegasus rot/silber

– Damenfahrrad Kettler grau

– Mountainbike Ruddy Dax rot

– Mountainbike Terrafox schwarz/grau

– Mountainbike Spezialized grün

– Mountainbike Alex silber

– Mountainbike Leaderfox schwarz

– Mountainbike Mc Kenzie schwarz

– Mountainbike Conquest schwarz/rot

– Kinderfahrradhelm pink mit Blumen, Gr. 52–56 cm

– Kinderfahrradhelm UVEX grau/grün, Gr. 52–57 cm

– Fahrradtasche Crivi grau

– Motorradhelm Red Bull Design, Gr. XXXL

– Domyos Push up Wheel

– K2 Inlineskates für Männer, schwarz/grün, Gr. 41

– Mission Inlineskates für Frauen, schwarz, Gr. 37,5

– Hot Wheels Kinder Skates, Gr. 30-33 mit Protectoren

– 2 Ringe Gold

– Ring

– Armreif mit Uhr, türkis

– Herrenuhr Fossil

– Damenuhr Eden

– Damenuhr Boccia

– Bluetooth Lautsprecher

– 3 Powerbanks

– 2 Kopfhörer Marshall

– Kamera Minolta Dynax 3xi mit Objektiv Sigm DL Macro Super 70–300 mm

– Sony HDR-GW66, Video Camera Recorder

– Digitalkamera Sony DSC-WX350, schwarz

– Digitalkamera Samsung WB200F, weiß

– DVD „Ninjago Masters of Spinjitzu“, Staffel 7.1

– Sony PlayStation 3 mit PS3-Spiel „Skylanders Spyro’s Adventure“

– 3 PS3-Spiele, P 18 („Call of Duty“)

– 3 PS3-Spiele, P 18 („Borderlands“, „The Last of Us“, „Battlefield 4“)

– 9 NintendoDS-Spiele in Tasche (5 x Pokemon, 3 x Monster Hunter, 1 x Dragon Quest)

– zwei Osterhasen „Stupsi mit Schubkarre“ und „Stupsi Hase mit Schmetterling“ von Drechslerei Kuhnert GmbH, echt Erzgebirge

– zwei Spiele „Schokohexe“ von Ravensburger und „Halli Galli“ von Amigo

– Donic-Schildkröt Tischtennis-Set mit Tasche und Ball

– Federballspiel

– Kinderschirm Minions

– 5 Stockschirme

– 6 Regenschirme

– Converse Sneaker, weiß, Damen, Gr. 36

– Tamaris Pumps, goldfarben, Gr. 38 mit Einlegesohlen

– Safty Shoes BS-2000, weiß, Gr. 43

– GRID X Foamroller (Massagerolle)

– Wanduhr, weiß und zwei Kunstblumen (Orchideen)

– Nordic Walking Stöcke, 84-110 cm, blau

– Walking Stöcke „Hudora Walk“, 105 cm

– IKEA Bettwäsche TOVSIPPA, 140 x 200 cm, 80 x 80 cm

– Duschkorb, Edelstahl, dreieckig

– 2 Damenhandtaschen

– Teleskop-Duschstange

– Handy Samsung Galaxy S5

– 3 Handy‘s Huawei P20

– Handy Huawei Honor 9 Lite

– Handy Sony Xperia XA2

– Handy Huawei Mate 20 Lite

– Handy Sony Xperia X

– 3 Handys Samsung Galaxy S8

– Handy Samsung Galaxy S9

– Handy Huawei P9 Lite

– Handy Samsung Galaxy S7

– Handy Samsung Galaxy J6

Zu versteigernde Gegenstände aus Nachlässen zu Gunsten der Landeshauptstadt Dresden:

– Damenring, silberfarben mit viereckigem grünen Stein

– Damenring mit türkisfarbenem ovalem Stein, Gold 333

– Damenring, goldfarben mit runder Perle

– Damenring mit länglichem rosa Stein und zwei Steinen seitlich gefasst, Silber 925

– Damenuhr ROSDA Quarz X032 mit schwarzen Ziffernblatt und weißen Ziffern mit Metallzugarmband

– Damenuhr Glashütte (17 Rubinen) Made in GDR mit goldfarbenem Metallarmband

– Damenuhr Glashütte, goldfarben, mit schwarzen Lederarmband

– Halskette, 64 cm, silberfarben, mit 9 Anhängern, roter Stein in Rosette gefasst, Kette gerissen

– Halskette, 40 cm, mit weißen Perlen und Magnetverschluss

– Armband, goldfarben

– Armband, goldfarben

– Armband, silberfarben, mit 8 roten Steinen

– Kettenanhänger, gold- und silberfarben, viereckig, mit Blumenmotiv

– Brosche, silberfarben, mit braunen Steinen

– ein Paar Ohrclips, rosafarben

– ein Paar Ohrclips, cremefarben, mit goldfarbenen Ornamenten

– ein Paar Ohrhänger, mit weißer Perle

– ein Paar Ohrhänger, silberfarben, mit rosafarbenen Steinen

– ein Paar Ohrstecker, golfarben, in Blattform

– ein Paar Ohrstecker, goldfarben, mit goldfarbener Kugel

– ein Paar Ohrstecker, goldfarben, mit rotem Stein

– Schale mit Fuß, 15 cm hoch, weiß mit blauen Blumen (echt Kobalt) „FINE CHINA LICHTE“, Made in GDR

– ein Kerzenständer mit Fuß, 11 cm hoch, weiß mit blauen Blumen, Unterweissbach, Made in GDR

– Taschenradio „ok.“, funktionstüchtig

