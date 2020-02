Dresden – Liebevolle Eltern auf Zeit für Dresdner Kinder gesucht

Pflegefamilien werden auf ihre neue Aufgabe vorbereitet.

Dresden (SN) – Das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden sucht derzeit mit City-Light-Plakaten in Dresden Pflegeeltern. Es lädt Menschen, die an der Tätigkeit von Pflegeeltern interessiert sind, regelmäßig zu Informationsabenden ein. Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 1. April, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Klotzsche, Kieler Straße 52, statt. Interessierte können darüber hinaus jederzeit ein Beratungsgespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dresdner Pflegekinderdienstes telefonisch unter (03 51) 4 88 47 12 vereinbaren.

Momentan kümmern sich 308 Dresdner Pflegefamilien liebevoll um insgesamt 363 Pflegekinder. Für 13 Kinder benötigt das Jugendamt noch verantwortungsvolle Personen, die sich vorstellen können, einem Kind oder einem Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit zu geben. Das Jugendamt favorisiert den Aufenthalt von Pflegekindern in einer Familie vor einer Heimunterbringung und sucht deshalb regelmäßig Pflegeeltern. Der regelmäßige Zuspruch von Vertrauenspersonen und die Unterbringung in einer intakten Familie sind für die Entwicklung der jungen Menschen sehr wichtig und vorteilhaft.

Potenzielle Pflegefamilien sollten in erster Linie Liebe, Verständnis, Geduld und Zeit aufbringen. Wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden, bedeutet das für sie einen großen Einschnitt in ihrem Leben. Die Gründe, warum Kinder auf unbestimmte Zeit nicht mehr bei ihren Eltern sein können, sind unterschiedlich. Das können Überforderung, Krankheit, Suchtprobleme oder Gewalt in der Familie sein. Daher sind Zuspruch, Vertrauen und Hilfe für diese Kinder besonders wichtig. Die Herkunftsfamilie des Pflegekindes soll trotz aller Probleme im Leben des Kindes einen Platz behalten, denn es soll möglichst in seine Familie zurückkehren, vorausgesetzt, das Kindeswohl ist gewährleistet.

Wer sich entscheidet, Pflegefamilie zu werden, wird im Zeitraum von rund zehn Wochen sorgfältig auf die neue Aufgabe vorbereitet. Die Pflegeelternberatung der Diakonie – Stadtmission Dresden e. V. und der Dresdner Pflege- und Adoptivkinderverein „Wegen uns“ e. V. führen die Pflegeelternseminare durch. Es werden Tipps für den Alltag, pädagogische Ratschläge, rechtliche Hinweise und Hilfestellungen beim Umgang mit den leiblichen Eltern vermittelt.

Weitere Informationen unter www.dresden.de/pflegeeltern

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll