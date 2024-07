EM 2024: Spanien besiegt Georgien und trifft im EM-Viertelfinale 2024 auf Deutschland

EM 2024 – In einem mitreißenden Achtelfinalspiel der Europameisterschaft 2024 setzte sich Spanien mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Georgien durch. Das Spiel fand am 1. Juli in Köln statt und zeichnete sich durch eine dominante zweite Halbzeit der Spanier aus, in der sie drei der vier Tore erzielten.

Das Spiel begann überraschend mit einem Eigentor von Robin Le Normand für Georgien in der 18. Minute. Doch Spanien antwortete schnell und entschlossen. Rodri erzielte in der 39. Minute den Ausgleichstreffer für Spanien. Fabian brachte Spanien in der 51. Minute in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer von Nico Williams in der 75. Minute. Dani Olmo schloss das Spiel mit einem Tor in der 83. Minute ab und sicherte damit den Einzug ins Viertelfinale.

Nun wartet auf Spanien ein altbekannter Gegner: Deutschland. Das Viertelfinalspiel wird am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart ausgetragen. Deutschland, das im Achtelfinale Dänemark besiegte, tritt als Gastgeber mit dem Heimvorteil an und hofft, diesen gegen die starken Spanier nutzen zu können.

Das Duell zwischen Spanien und Deutschland verspricht ein spannender Höhepunkt der EM 2024 zu werden. Beide Teams gehören traditionell zu den Schwergewichten im europäischen Fußball und haben in der Vergangenheit bereits zahlreiche packende Begegnungen geliefert. Für die Fans wird es sicher ein Leckerbissen, wenn diese beiden Fußballnationen aufeinandertreffen​.

Die Partie am 5. Juli wird zeigen, welches Team die besseren Chancen hat, ins Halbfinale einzuziehen und damit dem Traum vom EM-Titel 2024 einen Schritt näher zu kommen. Die Fußballwelt blickt gespannt nach Stuttgart, wo zwei Giganten des europäischen Fußballs um den Einzug in die nächste Runde kämpfen werden.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt