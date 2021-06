„FindMe!“: Digitale Veranstaltung zur Berufsorientierung an der BBS Technik/ Carl Benz in Koblenz.

Emmelshausen im Hunsrück – Nach der Schule in die Ausbildung: In Zeiten der Überakademisierung eine gute Idee. Nur wie kommt der junge Mensch an einen passenden Ausbildungsbetrieb? Hier tritt „FindMe!“ auf den Plan, ein junges Tech-Startup aus Emmelshausen. Auf digitalem Weg will es Azubis und Betriebe unkompliziert zusammenbringen, per App und im Rahmen von Live-Veranstaltungen. Eine solche digitale Veranstaltung zur Berufsorientierung gab es nun auch in der Carl-Benz-Schule Koblenz/ BBS Technik. Ausbildungsbetriebe hatten die Gelegenheit, sich direkt ins Klassenzimmer zu beamen – das kam gut an.

Vier Unternehmen stellten sich bei den Schülern vor. Live ins Klassenzimmer geschaltet zu werden, das war zum Beispiel für Junior Talent Managerin Sina Rolim von der CompuGroup Medical eine ebenso neue wie erfreuliche Erfahrung. „Wir konnten problemlos unser Video abspielen sowie unsere Präsentation vortragen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit“, lautet ihre Rückmeldung. Dank „FindMe!“ war es Azubis der CompuGroup und einer dualen Studentin möglich, per Videokonferenz mit den Schülern zu kommunizieren.

Auch Stephanie Maier, Personalreferentin der Schottel GmbH, gefiel „die rege Beteiligung der Schüler durch Fragen“. Und Susanne Feiden, Büroleiterin beim Karrierecenter der Bundeswehr, kann vermelden: „Alles hat super geklappt.“

Da jeder Schüler zuvor kostenlos auf der Plattform „FindMe!“ ein Profil von sich erstellte, ist die Kontaktaufnahme zwischen Ausbildungswilligen und dem Betrieb nun deutlich vereinfacht.

Was das Konzept der Plattform so besonders macht? Das ist die ungewöhnliche Weise, wie junge Menschen, die eine Ausbildungsstelle, ein Praktikum oder einen Ferienjob suchen in puncto passender Betrieb auf das richtige Pferd gesetzt werden sollen. Denn das Team rund um Geschäftsführer Oliver Schiefer dreht den Spieß um. Läuft es herkömmlicherweise so, dass Unternehmen ein Inserat schalten, auf das sich junge Leute bewerben können, ist es bei der „FindMe!“-App umgekehrt. Die jungen Leute erstellen kostenlos ein Gesuch. Sie füllen auf dem Handy eine Visitenkarte aus. Motto: „Ich möchte eine Ausbildung machen. Dies sind meine Stärken und Interessen. Wer findet mich?“ Die Betriebe können das Profil sichten und sich bei Interesse beim entsprechenden Kandidaten melden – mit Stellenangebot und der Bitte, die gesamten Bewerbungsunterlagen zu schicken oder gleich mit einem Termin für ein Vorstellungsgespräch.

Somit macht der Betrieb einen Schritt auf die jungen Leute zu. So, wie es auch auf den Live-Veranstaltungen geschieht. „Eine Erleichterung für die Ausbildungswilligen“, ist Oliver Schiefer überzeugt. „Denn die Hemmschwelle, sich auf die Suche nach einem Ausbilder zu machen und sich zu bewerben, ist so deutlich herabgesetzt.“ Der Betrieb wiederum habe den Vorteil, nicht einfach auf Bewerber warten zu müssen. Stattdessen kann aktiv gesucht, aus vielen verschiedenen Profilen das Erfolgversprechendste herausgefiltert und ein Kontaktangebot gemacht werden.

Kooperationspartner von „FindMe!“ sind u.a. die Bundesagentur für Arbeit/ Regionaldire

tion RLP Saarland, die Handwerkskammer Koblenz, Schulewirtschaft RLP und KHS Mittelrhein.

„FindMe!“ soll jetzt in vielen weiteren Regionen deutschlandweit zum Einsatz kommen.

Weitere Infos unter www.findme-app.com. Rückfragen beantwortet Linda Kläser, Assistentin der Geschäftsführung unter Tel. 0261/13494635 oder linda.klaeser@fme-group.eu.

FindMe! FM GmbH

Bahnhofstr. 6

D-56281 Emmelshausen