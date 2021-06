Mainz – Corona-Aktuell 16.06.2021: (gl) Verwaltungsstab beschließt aufgrund sinkender Inzidenz und weiteren Lockerungsschritten des Landes ab Freitag, 18. Juni 2021, die Maskenpflicht in der Innenstadt aufzuheben.

In den letzten Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Mainz kontinuierlich gesunken. Seit zwei Wochen liegt sie stabil unter 50, aktuell bei 38. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat der Verwaltungsstab unter der Leitung von Oberbürgermeister Michael Ebling in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Innenstadt sowie auf dem Bahnhofsvorplatz ab Freitag, 18. Juni 2021, 0.00 Uhr aufzuheben. Bisher musste in diesen Gebieten von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr außer an Sonn- und Feiertagen eine Maske getragen werden. Vor kurzem hatte die Stadt bereits die Maskenpflicht am Rheinufer aufgehoben. Gestern hatte das Land Rheinland-Pfalz ebenfalls weitere Lockerungen für die Maskenpflicht in Schulen und im Freien bekannt gegeben.

Oberbürgermeister Michael Ebling und Ordnungsdezernentin Manuela Matz betonen, dass die Stadt angesichts sinkender Inzidenz und einer steigenden Impfquote mit gutem Gewissen diesen weiteren Schritt hin zu mehr Normalität im Alltag gehen könne. „Vor einigen Monaten mussten wir die Regeln aufgrund stark steigender Zahlen verschärfen. Erfreulicherweise konnten wir in den letzten Wochen eine positive Entwicklung beobachten und bereits einige Lockerungen vornehmen. Jetzt ist es an der Zeit, den Bürger:innen mit der Aufhebung der Maskenpflicht in der Innenstadt sowie am Bahnhofsvorplatz auch hier etwas mehr Erleichterungen zurückzugeben“, so Ebling und Matz.

Man habe den Mainzer:innen in den vergangenen Monaten viel zugemutet. Hätte sich die überwältigende Mehrheit nicht an die Einschränkungen gehalten, dann würde man jetzt nicht über immer weitere Lockerungen sprechen. „Die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien und die schon auf den Weg gebrachten Lockerungen sind der Verdienst der Mainzer:innen, die mit uns an einem Strang gezogen haben. Es ist uns ein Anliegen, uns bei den Menschen für die Geduld, das Verständnis und für das Mitmachen zu bedanken“, erklären der Oberbürgermeister und die Beigeordnete.

Gleichwohl appellieren Ebling und Matz an die Bevölkerung, jetzt nicht unvorsichtig zu werden: „Bleiben Sie umsichtig und halten die weiter bestehenden Regeln ein. Wir sind zwar auf einem sehr guten Weg und das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller, die Pandemie ist aber noch nicht vorbei. Bitte halten Sie weiter Abstand und tragen Sie dort, wo es zu Gedränge kommt, etwa in Anstehsituationen oder am stark frequentierten Plätzen und Orten, auch weiterhin eine Maske. Damit schützen Sie sich und andere.“

Um die Pandemie hinter sich zu lassen, sei vor allem auch der weitere Erfolg der Impfkampagne entscheidend. „Wir möchten alle, die vielleicht noch zögern, ermuntern, sich unbedingt impfen zu lassen. Mit der Freigabe der Priorisierung haben alle die Möglichkeit, sich zu registrieren und sich impfen zu lassen. Nur eine möglichst hohe Impfquote gibt uns unser normales Leben zurück. Und genau das ist es, wonach wir uns alle sehnen“, sagen Ebling und Matz.

