Erfurt (TH) – Im Erfurter Stadtgebiet häufen sich am heutigen Tag betrügerische Anrufe. Am Telefon geben sich unbekannte Personen als Verwandte und Bekannte aus und fordern hohe Geldbeträge für einen Immobilienkauf oder zur Regulierung eines Schadens nach einem Unfall.

Glücklicherweise ist bisher niemand auf diese Betrugsmasche hereingefallen. Die Polizei warnt davor, am Telefon sensible Daten (Kontonummer, Personalausweisnummer, etc.) herauszugeben oder Angaben zum Vermögen zu machen.

Landespolizeiinspektion Erfurt