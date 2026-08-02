Erste eingetragene Lebenspartnerschaft vor 25 Jahren: Hannover schrieb Geschichte – Vor 25 Jahren machte die deutsche Gesellschaft einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichstellung: Am 1. August 2001 konnten gleichgeschlechtliche Paare erstmals ihre Beziehung als eingetragene Lebenspartnerschaft rechtlich absichern. Bundesweit waren Claudia und Dorle Göttler das erste lesbische Paar, das in Hannover diese Eintragung vornehmen ließ. An diesem Sonnabend (1. August) gratulierte Oberbürgermeister Belit Onay den Eheleuten Göttler zum Jubiläum.
Der damalige Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, Herbert Schmalstieg, öffnete zu diesem Anlass das Standesamt am 1. August 2002 etwas früher als üblich. Um 8 Uhr waren es zunächst Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre, im Anschluss Claudia und Dorle Göttler, die den Eintrag vornehmen ließen. Sie waren bundesweit die Ersten.
Seitdem folgten ihnen viele weitere. Im Zeitraum von 2001 bis 2017 ließen in Hannover insgesamt 1.068 Paare den Eintrag vornehmen. Die Verteilung auf männliche und weibliche Lebenspartnerschaften fällt dabei in etwa gleichmäßig aus.
Im Jahre 2017 löste die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare die eingetragenen Lebenspartnerschaften ab. Am 1. Oktober 2017 wurden die beiden Paare aus Hannover erneut zu den ersten, die ihre Lebenspartnerschaften in Ehen umwandelten. Seit 2017 gab es in Hannover insgesamt 385 Umwandlungen bestehender Lebenspartnerschaften in eine Ehe.
Rückblickend erinnert sich Claudia Göttler auch an die politischen Auseinandersetzungen, die der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes vorausgingen. Als damalige Referentin bei der SPD verfolgte sie die Debatten aus nächster Nähe. Sie betont zugleich die Bedeutung des politischen Engagements von Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre: „Die Kämpfer waren die Jungs!“
Für Claudia und Dorle Göttler war der Besuch beim Standesamt am 1. August 2001 hauptsächlich ein formeller Akt. Das Paar hatte sich bereits drei Jahre zuvor mit einer kirchlichen Partnerschaftssegnung das Ja-Wort gegeben. Heute blicken sie dennoch positiv auf ihre besondere Rolle in der Geschichte der Gleichstellung zurück: „Ja, es macht uns auch etwas stolz.“ Gleichzeitig empfinden Claudia und Dorle Göttler die Aufmerksamkeit um ihr Jubiläum als ungewohnt. In diesem Jahr feierten sie bereits ihren 28. Hochzeitstag – auch wenn die staatliche Anerkennung ihrer Partnerschaft erst einige Jahre später folgte.
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Text: Hannover Stadt