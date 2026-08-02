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POL-WL: Tödlicher Unfall K72 zwischen Sprötze und Holm-Seppensen – Schwerer Verkehrsunfall Landkreis Harburg

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Tödlicher Unfall K72 zwischen Sprötze und Holm-SeppensenSchwerer Verkehrsunfall Landkreis Harburg –  Am Samstagabend gegen 18:05 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Sprötze und Holm-Seppensen zu einem tödlichen  Verkehrsunfall.

Der 22-Jährige Fahrer eines Motorrads befuhr die K 72 in Richtung Sprötze, überholte zunächst eine andere Kradfahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet danach auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem  entgegenkommenden Pkw frontal zusammenstieß.

Der 22-Jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 47-Jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

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Tödlicher Unfall K72: Vollsperrung

Die Kreisstraße war bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt.

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Text: Polizeiinspektion Harburg

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