POL-WL: Tödlicher Unfall K72 zwischen Sprötze und Holm-Seppensen – Schwerer Verkehrsunfall Landkreis Harburg

Tödlicher Unfall K72 zwischen Sprötze und Holm-Seppensen – Schwerer Verkehrsunfall Landkreis Harburg – Am Samstagabend gegen 18:05 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Sprötze und Holm-Seppensen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.
Der 22-Jährige Fahrer eines Motorrads befuhr die K 72 in Richtung Sprötze, überholte zunächst eine andere Kradfahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet danach auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammenstieß.
Der 22-Jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 47-Jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.
Tödlicher Unfall K72: Vollsperrung
Die Kreisstraße war bis ca. 21:30 Uhr voll gesperrt.
***
Text: Polizeiinspektion Harburg