EURO2024 nur bei MagentaTV komplett live

Max Mittelstädt bewegt sich sehr sicher im ersten EM-Trainingslager. Dabei hat der 27jährige gerade mal 2 Länderspiele absolviert. Diese aber richtig gut auf der zuletzt eher unsteten linken Defensiv-Seite. Mit dem VfB Stuttgart wurde er als Leistungsträger gerade Vize-Meister. Der gebürtige Berliner ist also im „Hoch", hat auch mit der Nationalmannschaft zur EM (ab 14. Juni komplett live bei MagentaTV) hohe Ziele: „Wir haben individuell Weltklassespieler dabei. So eine Heim-EM mit einem Titel zu krönen, ist für jeden ein Traum. Es sollte darum gehen, im eigenen Land so weit wie möglich zu kommen und sicherlich auch den Titel zu holen." Max Mittelstädt wirkt im MagentaTV-Interview sehr selbstbewusst – auch mit Blick auf seine eigene Rolle: „Klar weiß ich, dass ich kein etablierter Nationalspieler bin, kann aber trotzdem mit meinen Tugenden und meinen Möglichkeiten, etwas geben." Wenn Mittelstädt Prognosen zum EM-Verlauf geben soll, dann wird: Kai Havertz Torschützen-König, das Finale am 14. Juli lautet Deutschland gegen Frankreich, die beiden Top-Stars des Turniers heißen Flo Wirtz und Jamal Musiala – „Warum soll es nicht einer der beiden werden?!"

Reporter Thomas Wagner hat das erste Interview im „lockeren" Thüringischen Trainingslager mit Maximilian Mittelstädt für MagentaTV geführt. Das Trainingslager in Thüringen findet der Berliner und aktuelle Stuttgarter „extrem schön. Meine Freundin fühlt sich auch sehr wohl."

„Ein sehr, sehr gutes Team“ kann „sicherlich auch den Titel holen“

Mittelstädt zu den deutschen Ambitionen: „Wenn man sich unser Team anschaut, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Team. Ein sehr ausgeglichenes Team. Wir haben individuell Weltklassespieler dabei. So eine Heim-EM mit einem Titel zu krönen, ist für jeden ein Traum. Es sollte darum gehen, im eigenen Land so weit wie möglich zu kommen und sicherlich auch den Titel zu holen.“

Nicht etabliert, aber „ich kann mithalten“

Mittelstädt und seine Rolle im DFB-Team: „Ich würde jetzt nicht sagen: etabliert. Aber nach den beiden Länderspielen hat das mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben und mir gezeigt, dass ich mithalten kann. Das hat Spaß gemacht. Und mit solchen Jungs um mich herum, ist es auch einfacher, meine Leistung auf den Platz zu bekommen. Klar weiß ich, dass ich kein etablierter Nationalspieler bin, kann aber trotzdem mit meinen Tugenden und meinen Möglichkeiten, etwas geben. Das versuche ich in jedem Training und in jedem Spiel. Dann bin ich mir auch sicher, dass ich der Mannschaft helfen kann.“

Den Bundestrainer Julian Nagelsmann findet Max Mittelstädt „sehr erfrischend“. Mit Co-Trainer Sandro Wagner hat er noch zusammen bei Hertha BSC Berlin gespielt. „Das Trainerteam gibt uns viele Ideen mit!“

Mittelstädts schnelle Prognosen zur EM:

„Kai Havertz“ wird Torschützen-König.

Die Final-Paarung lautet: „Deutschland gegen Frankreich“

Wer wird EM-Star? „Da haben wir auch einige, in unseren Reihen, die das werden könnten: Flo Wirtz und Jamal Musiala, die ihren Stempel jedem Spiel aufdrücken können, die jederzeit für einen magischen Moment sorgen können. Warum soll es nicht einer der beiden werden?!“

