Feiern mit Herz: DJ GerreG rettet zwei Hunde aus Tötungsstation – dank Hochzeitsgästen – Buchholz / Hamburg, 03. Mai 2026 – Was als ausgelassene Hochzeitsfeier begann, wurde für zwei Hunde zur Rettung in letzter Minute. DJ GerreG, bürgerlich Holger Korsten, konnte am vergangenen Wochenende gleich zwei Hunde aus einer rumänischen Tötungsstation retten – dank der Unterstützung feiernder Hochzeitsgäste.
Während einer Veranstaltung wurde spontan eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Gäste sammelten innerhalb kurzer Zeit 95,50 Euro, um die Rettung eines Hundes zu unterstützen. Tief bewegt von der Hilfsbereitschaft entschied sich der DJ, den fehlenden Betrag zu 250€ für eine Rettungspatenschaft aus eigener Tasche zu ergänzen – und ging sogar noch einen Schritt weiter.
„In diesem Moment war mir klar: Ich kann nicht nur einem Hund helfen, sondern zwei“, so Korsten.
Neben dem bereits geretteten kleinen Malteser-Mischling Theo konnte so auch der Welpe Moki vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Der junge Hund war zuvor als unerwünschter Nachwuchs in einer Tötungsstation abgegeben worden – ein Schicksal, das viele Straßenhunde in Europa teilen.
Moki gilt als besonders freundlicher, verspielter und lebensfroher Hund, der nun die Chance auf ein neues Zuhause bekommt. Auch Theo wartet aktuell auf ein liebevolles Umfeld, in dem er ankommen darf.
Für DJ GerreG ist das Engagement im Tierschutz kein Einzelfall. Seit Jahren nutzt er seine Einnahmen aus Auftritten und Musikprojekten, um Hunde aus Tötungsstationen zu retten. Allein im vergangenen Jahr konnten so bereits 25 Hunde vor dem Tod bewahrt werden.
„Ohne die Menschen, die mich buchen und mit mir feiern, wäre das alles nicht möglich. Jede Party hilft dabei, Leben zu retten“, betont Korsten.
Die beiden Hunde werden aktuell von Tierschutzorganisationen betreut und suchen nun ein dauerhaftes Zuhause.
Über DJ GerreG
DJ GerreG ist seit über 35 Jahren als DJ aktiv und sorgt auf Hochzeiten, Events und Partys für volle Tanzflächen. Neben seiner musikalischen Tätigkeit engagiert er sich intensiv im Tierschutz und nutzt seine Einnahmen gezielt, um Hunde aus Tötungsstationen in Europa zu retten. (hk)
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Holger Korsten
DJ GerreG
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